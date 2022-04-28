Просят завести дело. В Слуге народа обвинили своего нардепа в коллаборационизме

28 апреля, 10:50
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Алексея Ковалева заподозрили в госизмене (Фото:Слуга народа)

Алексея Ковалева заподозрили в госизмене (Фото:Слуга народа)

Народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев, избранный в 186-м округе в Херсонской области, оказался коллаборантом.

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Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

По ее словам, в то время как одна часть жителей временно захваченной РФ Херсонской области участвует в сопротивлении войскам РФ, а другая — подвергается репрессиям со стороны оккупантов, Ковалев общается с российскими военными и дает интервью кремлевской пропаганде.

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«Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил», — рассказала Палийчук.

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В связи с этим руководство Слуги народа приостановило членство Ковалева и обратилось в правоохранительные органы с призывом начать в отношении него уголовное расследование.

«Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены», — подчеркнула представительница партии.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Государственная измена Коллаборант партия Слуга народа Война России против Украины

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