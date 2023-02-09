Почему Прокудина назначили главой Херсонской ОВА — политический эксперт 9 февраля, 19:19 До того, как возглавить Херсонскую ОВА, Александр Прокудин был главой Нацполиции в Херсонской области. (Фото:Oleksandr Prokudin via Facebook)

Александр Солонтай, директор программ практической политики Института Политического Образования, рассказал в интервью Radio NV, почему Александра Прокудина назначили главой Херсонской ОВА

В эфире Radio NV Солонтай подтвердил, что Прокудин входил в команду предпринимателя Игоря Колыхаева, который в конце концов стал мэром Херсона.

Политический эксперт напомнил, что партия Колыхаева Нам тут жити победила на местных выборах группу Владимира Сальдо, члены которой стали прямыми предателями.

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«Большинство людей из Нам тут жити четко на стороне Украины. Колыхаев остался на оккупированной территории, затем после этого был, говорят, заключен в тюрьму. Он до конца осуществлял обязанности городского головы в Херсоне, его судьба нам пока неизвестна», — отметил он.

Солонтай добавил, что к проукраинской позиции Прокудина у него нет вопросов, в том числе, если он принадлежит к «команде Авакова (бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова — ред.)», которая также является проукраинской.

«А по поводу претензий, за которые его в свое время отстраняли от полиции, за что у него были скандалы, конфликты — это, конечно, связано с контролем за потоками. И это связано с тем, что полиция у нас всегда была одной из тех, кто осуществлял контроль за экономической деятельностью. И была одной из тех, кто разруливал различные экономические вопросы. И вот какая здесь роль Прокудина — это журналисты со вчерашнего дня массово подняли этот вопрос», — сказал он.

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В то же время, политический эксперт напомнил, что сейчас экономика правого берега Херсонской области разрушена, поэтому он не думает, «что назначили его (Александра Прокудина — ред.) как человека, который когда-то хорошо понимал, как проходят сборы, поборы, системы-пылесосы для того, чтобы сейчас дообобрать».

«Я не думаю, что это какие-то коррупционные мотивы или какие-либо экономические мотивы. Я думаю, это совсем другие мотивы. Первый мотив: тогда увольняли Кирилла Тимошенко и уволили вместе в пакете главу Херсонской ОГА, потому что это был человек, которого он рекомендовал, назначил и делал на нее ставку. Это первая причина, мне кажется, уволили должность, пришли новые люди. Вторая причина — это то, что там зона боевых действий, это место, где постоянно происходят столкновения, есть необходимость постоянной организационной работы вместе с полицейскими и военными», — предположил Солонтай.

Он также предположил, что назначение Прокудина может быть связано с тем, что когда-то он учился вместе с нынешним министром внутренних дел Игорем Клименко и тот хорошо его знает.

7 февраля Владимир Зеленский назначил главой Херсонской ОВА Александра Прокудина, до этого возглавлявшего Нацполицию Херсонской области.

По данным херсонского издания Мост, Прокудин стал главным полицейским Херсонской области, поскольку был предан лично Арсену Авакову. Несколько раз его отстраняли от должности, после чего он отправлялся в «командировку», а затем возвращался.