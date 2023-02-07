Зеленский назначил новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА 7 февраля, 22:27 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 февраля, назначил новых глав областных военных администраций в трех областях страны — Херсонской, Запорожской и Днепропетровской.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента.

Таким образом новым главой Днепропетровской области станет Сергей Лысак, Запорожской области — Юрий Малашко, а Херсонской — Александр Прокудин.

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Накануне Зеленский говорил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначать руководителей с военным опытом.

Сергей Лысак, назначенный главой Днепропетровской ОВА, до этого времени возглавлял СБУ Днепропетровской области.

Юрий Малашко, который возглавит Запорожскую ОВА, был заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Александр Прокудин, назначенный главой Херсонской ОВА, занимал должность начальника Нацполиции Херсонской области.



24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: кроме трех упомянутых, еще Киевской и Сумской. Главу Киевской ОВА Алексея Кулебу назначили замглавы Офиса президента.

7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко — министром внутренних дел Украины.