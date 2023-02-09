Назначение новых руководителей ОВА. Почему люди из СБУ пригодились для руководства регионами — интервью NV с экспертом 9 февраля, 14:36 Эксклюзив NV 7 февраля Владимир Зеленский назначил глав ОВА в трех областях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Александр Солонтай, директор программ практической политики Института Политического Образования, рассказал в интервью Radio NV, как люди из силового блока оказались полезными при выполнении административных функций в регионах из-за схожести шаблонов функционирования ОГА с силовыми структурами.

— Президент назначил руководителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Какую я увидела тенденцию? Теперь это не крепкие хозяйственники, на которых раньше в основном ориентировались, когда кого-то назначали главой области, а это силовики.

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К примеру, Днепропетровщину возглавил руководитель СБУ в этом регионе, Запорожскую область возглавил также сотрудник антитеррористического центра при СБУ. А в Херсонской области главой стал бывший руководитель Национальной полиции области, о нем отдельно поговорим. Вы заметили эту тенденцию и как вы ее можете объяснить?

— С одной стороны ничего удивительного, военные времена, военное положение, что здесь удивляться. А с другой стороны можно пошутить о том, что мы должны были двигаться к тому, что область — это не хозяйство, а префектура, надзор. Все так и движемся, даже несмотря на военное положение, получается, что мы туда не хозяйственников назначаем в последнее время, экономистов, а назначаем людей, которые могут осуществлять усиленный государственный контроль и координацию с правоохранительными органами, чтобы обеспечивать безопасность, порядок и законность.

А хозяйство должно быть на уровне города и села, им должен заниматься частный сектор, там, где нужно что-то большее, кроме бизнеса, какие-то совместные слаженности, совместное взаимодействие. Или естественные монополии, например канализация, водоканал, еще что-то подобное. Может быть место для развертывания системы местного самоуправления. Никакого хозяйства на таком государственном уровне особо и не должно быть.

Но это так, если шутить. На самом же деле реформа децентрализации не проведена и эта часть вообще не реализована. И значит, что областная государственная администрация — это все равно большой сгусток хозяйственной штуки. И здесь нужно посмотреть просто практику, у нас за 30 лет независимости было много случаев, когда силовиков назначали главами ОГА. И полицейских, и СБУ-шников, и близко к зоне боевых действий, и вдали от нее, и отставных, и действующих, и молодых, и опытных, очень разных. Ничем не отличается, это человек пришел из бизнеса, или из силового блока.

Личные черты есть, конечно, иногда путают планерку и построение, такое бывает, но в целом есть система администраций, наработанный аппарат. Есть примерно одинаковые требования, примерно одинаковые совещания, одинаковые планы приходят в области, шаблон, стандарт примерно одинаков. Поэтому областные государственные администрации по всей Украине адаптируют человека независимо от того, откуда он пришел, с погонами или без них, к одинаковому стилю работы на Офис президента, на государство. Областные государственные администрации — это вертикаль власти, но какой власти? Офиса президента.