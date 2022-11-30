В Раду поступило заявление об отставке министра инфраструктуры Кубракова

30 ноября, 18:11
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Александр Кубраков (Фото:Alexander Kubrakov/Facebook)

Александр Кубраков (Фото:Alexander Kubrakov/Facebook)

Министр инфраструктуры Александр Кубраков написал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук у себя в Telegram-канале в среду, 30 ноября.

По словам Мельничука, заявление Кубракова уже поступило в парламент.

Ранее собеседники НВ среди представителей власти говорили, что правительство готовит слияние Мининфраструктуры и Минрегионразвития, и это ведомство возглавит Кубраков. Также, по словам источников НВ, Кубраков получит должность вице-премьера.

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О том, что Рада может ликвидировать Минрегион и объединить его с Мининфраструктуры, также писал народный депутат Ярослав Железняк.

3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий. Кабинет министров назначил его главой правления НАК Нафтогаз.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мининфраструктуры Верховная Рада Кабинет министров Украины Отставка Александр Кубраков

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