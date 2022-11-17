Рокировка на Банковой. Почему растут акции Кубракова, падают акции Тимошенко, а команда Большого строительства остаётся в прошлом 17 ноября, 20:36 Эксклюзив НВ Кирилл Тимошенко, Александр Кубраков и Денис Шмыгаль (Фото:mtu.gov.ua)

Когда-то замглавы ОП Кирилл Тимошенко в роли «старшего товарища» приобщил к любимому проекту президента Александра Кубракова. Теперь тот уходит в самостоятельное плавание и может стать вторым человеком в Кабмине.

За закрытыми дверями на Банковой недавно случился распад союза, известного немногим, но который в свое время контролировал миллиардные бюджетные потоки.

Речь идет о дуэте Кирилла Тимошенко, заместителя главы Офиса президента (ОП), и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Оба ранее курировали президентскую программу Большое строительство, которая стоила стране 120 млрд. грн., превратившихся в 13 тыс. отремонтированных и новых автомагистралей, в восстановленные школы и детсады. Этот проект не только дал стране сотни километров нового асфальта, но и породил среди экспертов множество подозрений в коррупции, которые, впрочем, в какие-либо громкие уголовные производства не обратились.



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Ни Тимошенко, ни Кубракова напрямую с подозрительными делами не связывали, — их неформальное сотрудничество распалось по другим причинам.



БОЛЬШИЕ СТРОИТЕЛИ



Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков сохраняют рабочие отношения, но уже не являются политическими союзниками / Фото: president.gov.ua

33-летний Тимошенко попал в команду Зеленского, будучи режиссером видеопродакшена: его называют автором ролика, в котором будущий шестой президент страны «пригласил» Петра Порошенко на стадион для дебатов.



Молодой медийщик из Днепра давно подвизался на рынке политических PR-услуг: его компания снимала промо и Порошенко, и Юрию Луценку, и Владимиру Гройсману. Тимошенко избегал работать лишь с Оппоблоком.



Его компания еще и предлагала организацию партсъездов с видеосъемкой. «Это был уникальный продукт, когда одна фирма предоставляла обе услуги пакетом. Деньги на стартап ему дал отец», — так в беседе с НВ описал первые шаги Тимошенко в большой политике один из представителей окружения президента.



Он плотно сотрудничал с партией УКРОП, в которой отвечал за медийную составляющую, а в 2015-м баллотировался от нее в Киевсовет. Тимошенко был наиболее близок с лидерами этой политструктуры — мэром Днепра Борисом Филатовым и бизнесменом Геннадием Корбаном.



Когда Корбан начал конфликтовать с миллиардером Игорем Коломойским, Тимошенко сохранил контакты с обеими сторонами. Но, по данным НВ, основатель группы Приват все равно теперь считает замглавы ОП «предателем», — тот, мол, не отплатил за добро сторицей.

