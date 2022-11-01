Многоходовка Ермака-Кубракова. Что стоит за увольнением Юрия Витренко — разбор НВ
Андрей Ермак, глава Офиса президента и Министр инфраструктуры Александр Кубраков (Фото:Ukrinform TV)
Почему замена руководителя НАК Нафтогаз Украины и новые полномочия министра инфраструктуры Александра Кубракова — это части одной схемы.
1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко, главу правления НАК Нафтогаз Украины. Вообще, это прерогатива набсовета госкомпании, но ввиду его отсутствия за дело взялось правительство.
Теперь, по данным сразу трех источников НВ в окружении президента Владимира Зеленского, место руководителя нефтегазовой компании получит Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий.
В свою очередь, его министерство войдет в состав Министерства инфраструктуры, которым продолжит руководить Александр Кубраков.
Освобождение Чернышова от министерского портфеля должна утвердить ВР. И парламент, как утверждают собеседники НВ, сделает это в ближайшее время.
Пару недель назад Витренко в интервью НВ прогнозировал свое увольнение, которое, мол, «может произойти в любое время».
По словам источников НВ, Витренко не выдержал политических интриг и негативного отношения к себе со стороны премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, его хотели убрать из НАК сразу две оппонирующие друг другу неформальные группы во власти: первую олицетворяет глава ОП Андрей Ермак, а вторую — упомянутый Кубраков.
Как убеждали НВ люди из окружения Зеленского, полтора года на посту главы Нафтогаза Витренко продержался исключительно благодаря личным теплым отношениям с президентом страны.
Уход Витренко произошел в сложное для НАК время: на фоне войны компания стремится реструктуризировать долги и готовится к сложнейшему отопительному сезону, когда армия оккупантов методично пытается разрушить энергетическую инфраструктуру страны. Дошло до того, что впервые в современной истории Кабмин выделил 0,5 млрд грн для закупки дров, которые затем бесплатно раздадут жителям восьми областей, прилегающих к зоне боевых действий.
А Чернышов, близкий к «группе Ермака», еще в конце октября на встрече с журналистами презентовал свой план прохождения Украиной отопительного сезона, словно он уже тогда руководил Нафтогазом. Впрочем, тогда чиновники из окружения министра пояснили НВ, что их шеф действует исключительно по воле Банковой и готов возглавить любое ведомство, которое ему поручат.
С уходом Чернышева его ведомство, по данным источников НВ, попадет под крыло Кубракову. А статус последнего в правительстве поднимется до уровня вице-премьера.
Подобной реорганизации до последнего противился Шмыгаль, поскольку в итоге Кубраков превращается в фигуру, способную на равных конкурировать по степени влиятельности с главой правительства.
На одном из недавних совещаний в ОП высшее руководство Банковой даже обсуждало идею снятия Кубракова с поста министра, но дальше разговоров, по данным собеседника НВ, близкого к Зеленскому, дело пока не пошло.
Симптоматично, что совсем недавно проект BihusInfo обнародовал доказательства того, что ранее близкий к Кубракову Тимошенко использует в личных целях огромный американский SUV Chevrolet Tahoe, полученный Украиной (в рамках партии в 50 машин) от США для гуманитарных целей. Заму Ермака пришлось оправдываться и публично отказаться от дальнейшего использования этого премиального внедорожника. Теперь же Тимошенко оказался в опале и на Банковой: теряет влияние и бывших союзников в лице Кубракова.
НВ обратился в WhatsApp к пресс-секретарю премьера Ольге Куришко с просьбой о комментарии. Но ответа редакция не получила.