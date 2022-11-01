Многоходовка Ермака-Кубракова. Что стоит за увольнением Юрия Витренко — разбор НВ 1 ноября, 19:20 Андрей Ермак, глава Офиса президента и Министр инфраструктуры Александр Кубраков (Фото:Ukrinform TV)

Почему замена руководителя НАК Нафтогаз Украины и новые полномочия министра инфраструктуры Александра Кубракова — это части одной схемы.

1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко, главу правления НАК Нафтогаз Украины. Вообще, это прерогатива набсовета госкомпании, но ввиду его отсутствия за дело взялось правительство.



Видео дня

Теперь, по данным сразу трех источников НВ в окружении президента Владимира Зеленского, место руководителя нефтегазовой компании получит Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий.



В свою очередь, его министерство войдет в состав Министерства инфраструктуры, которым продолжит руководить Александр Кубраков.



Освобождение Чернышова от министерского портфеля должна утвердить ВР. И парламент, как утверждают собеседники НВ, сделает это в ближайшее время.



Пару недель назад Витренко в интервью НВ прогнозировал свое увольнение, которое, мол, «может произойти в любое время».



По словам источников НВ, Витренко не выдержал политических интриг и негативного отношения к себе со стороны премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, его хотели убрать из НАК сразу две оппонирующие друг другу неформальные группы во власти: первую олицетворяет глава ОП Андрей Ермак, а вторую — упомянутый Кубраков.



Как убеждали НВ люди из окружения Зеленского, полтора года на посту главы Нафтогаза Витренко продержался исключительно благодаря личным теплым отношениям с президентом страны.



« Витренко сдался», — пояснил один из собеседников НВ

Уход Витренко произошел в сложное для НАК время: на фоне войны компания стремится реструктуризировать долги и готовится к сложнейшему отопительному сезону, когда армия оккупантов методично пытается разрушить энергетическую инфраструктуру страны. Дошло до того, что впервые в современной истории Кабмин выделил 0,5 млрд грн для закупки дров, которые затем бесплатно раздадут жителям восьми областей, прилегающих к зоне боевых действий.



А Чернышов, близкий к «группе Ермака», еще в конце октября на встрече с журналистами презентовал свой план прохождения Украиной отопительного сезона, словно он уже тогда руководил Нафтогазом. Впрочем, тогда чиновники из окружения министра пояснили НВ, что их шеф действует исключительно по воле Банковой и готов возглавить любое ведомство, которое ему поручат.



С уходом Чернышева его ведомство, по данным источников НВ, попадет под крыло Кубракову. А статус последнего в правительстве поднимется до уровня вице-премьера.



Подобной реорганизации до последнего противился Шмыгаль, поскольку в итоге Кубраков превращается в фигуру, способную на равных конкурировать по степени влиятельности с главой правительства.



На одном из недавних совещаний в ОП высшее руководство Банковой даже обсуждало идею снятия Кубракова с поста министра, но дальше разговоров, по данным собеседника НВ, близкого к Зеленскому, дело пока не пошло.



Симптоматично, что совсем недавно проект BihusInfo обнародовал доказательства того, что ранее близкий к Кубракову Тимошенко использует в личных целях огромный американский SUV Chevrolet Tahoe, полученный Украиной (в рамках партии в 50 машин) от США для гуманитарных целей. Заму Ермака пришлось оправдываться и публично отказаться от дальнейшего использования этого премиального внедорожника. Теперь же Тимошенко оказался в опале и на Банковой: теряет влияние и бывших союзников в лице Кубракова.



НВ обратился в WhatsApp к пресс-секретарю премьера Ольге Куришко с просьбой о комментарии. Но ответа редакция не получила.