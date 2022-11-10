Банковая взялась за Грушевского. Офис президента затеял сокращения в Кабмине — уволить могут не отдельных чиновников, а целые министерства

10 ноября, 09:42
Эксклюзив НВ
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Владимир Зеленский, Денис Шмигаль и Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский, Денис Шмигаль и Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Правительство может сократиться с 20 министерств до 14. Но окончательно этот вопрос не решен.

«Вероятно, со временем это произойдет». Такими словами в беседе с НВ близкий соратник президента Владимира Зеленского описал главную внутриполитическую новость 9 ноября, — что в правительстве произойдет объединение министерств, и из нынешних 20 ведомств останется 14.

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Об этой новации сообщило издание ZN.UA со ссылкой на свои источники. Подобное решение, мол, приняли на совещании главы государства с верхушкой Кабмина.

По данным издания, ключевые изменения коснутся министерств регионального развития и реинтеграции оккупированных территорий — оба войдут в состав уже существующего Мининфраструктуры. Руководить превратившимся в монстра ведомством продолжит «инфраструктурный» министр Александр Кубраков.

Кроме того, Минкульт Александра Ткаченко «проглотит» Министерство евроинтеграции. В Кабмине появится и новая структура — Центр правительства, который будет подчиняться премьеру.

ZN.UA уточнило, что характерной чертой реорганизации должно стать сокращение половины сотрудников в центральных органах власти.

Впрочем, собеседники НВ из числа топовых представителей монобольшинства, заверили: вопрос подобной реформы еще не решен до конца и однозначно.

«Много было обсуждений по этому поводу [реорганизации министерств]. Еще будет обсуждаться», — пояснил один из близких соратников президента в ВР на условиях анонимности.


Его коллега по фракции СН уточнил, что план, обнародованный ZN.UA, действительно был создан на Банковой. Но появился тот еще в июне. И пока ходу ему не дали.

Теги:   Кабинет министров Украины Офис президента Украины Александр Кубраков Алексей Чернышов

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