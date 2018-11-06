Россия официально заявила, что признает результаты псевдовыборов боевиков Донбасса - Геращенко

Украина отвергла проведение каких-либо "выборов" на оккупированном Донбассе (на фото "выборы" в ОРДЛО, осень 2014 года)

Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что РФ официально признает результаты псевдовыборов боевиков Донбасса, которые запланированы на 11 ноября.

Об этом Геращенко написала в Facebook по результатам заседания трехсторонней группы в Минске.

"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, (РФ) сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", - написала Геращенко.

По мнению представителя Украины, это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военнослужащих и гражданских.

Геращенко отметила, что мировое сообщество не признает эти "выборы". Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уже официально заявил в Минске, что псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

Ранее боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Кроме того, террористы назначили Дениса Пушилина временным преемником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

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