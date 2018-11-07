США призвали жителей Донбасса бойкотировать фейковые выборы в "Л/ДНР"

Посольство США в Украине призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в "бутафорских выборах" 11 ноября, которые организовывает Россия.

"Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти «выборы», которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - заявили американские дипломаты.

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В посольстве отметили, что Москва только раздувает конфликт на Донбассе так называемыми выборами в "ДНР/ЛНР".

Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года.

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Официальный Киев и западные партнеры предупредили Москву, что это голосование является незаконным, поскольку местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут состояться только после вывода войск РФ и создания условий безопасности.

Президент Петр Порошенко также пообещал запустить процесс внедрения новых санкций против России.