Ровно девять лет назад. Последний репортаж из Донецка накануне войны с Россией — архив NV 7 апреля, 09:20 Сторонники «ДНР» громят офис Индустриального союза Донбасса, его совладелец на тот момент — Сергей Тарута, май 2014 года (Фото:MARKO DJURICA / Reuters)

Спустя шесть дней, 13 апреля, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции на востоке Украины (АТО), которая со временем получила название операции Объединенных сил. А гибридная агрессия России на Донбассе и в Крыму весной 2014 года стала первым актом в полномасштабной войне Кремля против Украины.

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Корреспондент журнала NV Александр Пасховер весной 2014 года побывал в тогда еще не полностью оккупированном Донецке, где Россия подогревала сепаратистские настроения.

Публикуем его репортаж из архива NV.

С епаратистские настроения на востоке Украины имеют разную окраску: «белые», «синие», «красные». «Белые» — это пассивное и бедное большинство населения Донбасса. На митинги они выходят редко, возмущаются тихо, а своего земляка Виктора Януковича осуждают не за огромную резиденцию и золотой батон в кабинете, а за то, что сбежал.

«Здесь это [роскошь, которой окружил себя Янукович] никого не интересует, — говорит коренной дончанин Роман Свитан, подполковник запаса Вооруженных сил Украины. — Если бы не нашли золотой батон, то сказали бы: ненормальный какой-то».

«Синие» — люди с высоким уровнем дохода, которого они добились, как говорят в Донецке, в результате близости к «ментовско-прокурорской тусовке». Они хотят, чтобы жизнь изменилась к лучшему, а порядки оставались прежними.

Самые дерзкие и отчаянные — сепаратисты «красные». Они бредят былым величием СССР, мечтают его возродить и готовы к горячей стадии конфликта. Именно они торопятся оторвать Донбасс от Украины. Один из их проектов — «Донецкая Народная Республика (ДНР)». 11 мая [2014 года] они инсценировали всенародный референдум, показавший практически северокорейский результат: 89,7% жителей Донбасса якобы хотят, чтобы их край обрел государственную независимость.

Мир в целом отнесся к этой статистике более чем прохладно. Большинство лидеров развитых стран назвали его попросту нелегитимным. Посол США в Украине Джеффри Пайетт [в 2014 году] в беседе с НВ объяснил, почему так называемый референдум вызывает такую реакцию: «В сюжете CNN, который я смотрел сегодня утром, показывали, как люди заполняли сразу несколько бюллетеней для голосования. Иностранные журналисты, находившиеся в Донецке и Луганске, дали понять, что многие из тех, кто пришел на референдум, толком не знали, за что они голосуют». Так или иначе, сепаратисты всех цветов продолжают эксплуатировать результат своего экзотического референдума.

Денис Пушилин (в центре) на пресс-конференции в занятом боевиками здании Донецкого облсовета. 8 мая 2014 года / Фото: MARKO DJURICA / Reuters

Всем этим триколором управляют ростовские «беженцы» — Янукович и его окружение. Так утверждают в Службе безопасности (СБУ) и Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Через свои каналы на местах «ростовчане» финансируют саботаж силовиков и держат в тонусе всю бюрократию края. Последние, опасаясь возможности реванша, не спешат служить новой власти. Весь этот сценарий срежиссирован Кремлем задолго до того, как развернулась драма на Майдане Незалежности.

«У СССР был хороший опыт в Никарагуа, Анголе, Мозамбике. Происходящее сейчас на Донбассе — очень сложная военно-политическая операция, существенно модернизированная Россией, — поясняет Евгений Марчук, в прошлом первый заместитель председателя КГБ УССР и экс-председатель СБУ. — Школа и структура [проведения таких операций] остались в России. Команда Януковича также добротно поработала [над реализацией плана]».

Москва неслучайно сделала ставку на расшатывание именно Донецка, а не, к примеру, Харькова или Сум: только элита Донбасса все еще жаждет ренессанса Януковича как единственного гаранта своего безбедного существования. В результате на беспокойном юго-востоке Украины только Донбасс из всех условно пророссийских регионов страны глубоко погрузился в горячую стадию конфликта.

Московское бремя

-Я не могу сейчас общаться, — отвечает на звонок Нового Времени подполковник запаса Свитан, борец с местным сепаратизмом, и тут же обращается с неделикатной просьбой: — Вы можете отправить хотя бы одну машину с автоматами Калашникова?

— Нет, не можем.

— Я, честно говоря, лучше бы пообщался с людьми, которые подогнали мне один грузовичок, — продолжает Свитан.

— Зачем вам грузовик с автоматами? — спрашивает НВ у него.

— Потому что он есть у противоположной стороны, — отвечает Свитан и просит не называть его нынешнюю должность, связанную с антитеррористической деятельностью.

Противоположная сторона — это бойцы так называемой самообороны, которые уже более месяца удерживают в Донецке здания облсовета, РОВД, СБУ и прочие, а также фактически контролируют некоторые города региона. Сами себя они называют «силами ДНР».

Боевики вооружены как трофейными «стволами», добытыми в Украине, так и завезенным из России оружием: от легкого стрелкового до тяжелого — противотанковых комплексов, минометов.

Вместе с огромным количеством средств вооружения на Донбасс переброшены российские диверсионные группы, и уже давно — еще с тех времен, когда в Киеве только начинались волнения.

На условиях анонимности один из руководителей строительной компании, чьи бригады работают в районе захваченных представителями «ДНР» Славянска и Краматорска, рассказал НВ, что по роду деятельности ему приходится постоянно договариваться с боевиками на блокпостах, чтобы провозить стройматериалы, рабочих, технику. За время работы наладились отношения. «Они не скрывали, откуда приехали, — рассказывает бизнесмен. — Один — из Питера, основная масса — Краснодарский край. Они стояли с „мухами“ [гранатомет], с сотыми „калашами“ [российские автоматы АК-100]. Нам они рассказывали, что в Украине находятся с 4 ноября. Говорят: мы не из ГРУ [Главное разведывательное управление России], мы просто наемники, это наша работа».

Украинцы в Москве под пристальным взором "русского мира" принимают участие в незаконном "референдуме". 11 мая 2014 года / Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Военный эксперт и координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук утверждает, что с середины марта сепаратистскими группами управляют штатные сотрудники ГРУ, но сами на территории Украины бывают редко. К концу апреля поддерживать связь с боевиками им стало сложнее: во время проведения антитеррористической операции (АТО) украинские спецслужбы глушили радио и мобильную связь.

Раскалив Украину добела и сохранив за собой статус регионального пугала, Москва втягивает в противостояние местные силы, которыми «управляет» Ростов-на-Дону. Этот город стал штаб-квартирой для Януковича и его ближайшего окружения, объявленных в розыск украинским МВД. Оттуда же беспорядки и финансируются, утверждает секретарь СНБО [в 2014 году] Андрей Парубий. «Эти люди тратят украденные у нас деньги на финансирование террористов, — говорит он НВ. — Это было бы невозможно, не имей они поддержки высшего руководства России».

Во время майских праздников СБУ перехватила очередной рублевый транш в 32 млн грн, который севастопольский филиал московского Главного управления благоустройства армии отправил на счет одной сомнительной компании в Донецке. Это была плата за непроведенные строительные работы. Украинские спецслужбы подозревают, что деньги предназначались для оплаты эскалации хаоса на Донбассе.

«Раньше вообще не было никаких проблем, — говорит Тымчук. — Товарищи [боевики ДНР] получили смс, что предоплата прошла, и побежали на штурм. После того как СБУ стала перекрывать банковские каналы, встал вопрос о том, что нужен кэш».

Виктор Чумак, глава парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, рассказывает НВ, что так называемый кэш — наличные деньги — откладывался под нужды Януковича давно. Москва, да и сам экс-президент тщательно готовились к волнениям, которые прогнозировались на период президентской кампании 2015 года. Однако страна взорвалась раньше.

Чумак утверждает, что обнаружено по меньшей мере 12 конвертационных центров, которые работали под «крышей» Министерства доходов и сборов. «Все эти деньги, а также средства, которые Янукович вывез, идут на финансирование экстремизма, — говорит народный депутат. — И этих денег достаточно много».

Российская журналистка и правозащитница Юлия Латынина в начале мая [2014 года] посетила Донецк. По результатам поездки она написала статью, в которой раскрыла роль Януковича в расшатывании Донбасса.

«Он — менеджер совместного предприятия. Оружие — российское, а „бабки“ — Януковича. В донецкой администрации уверяют, что деньги Янукович передает через ФСБ [Федеральная служба безопасности России], и половина из них пропадает по дороге, так что для ФСБ это еще и коммерчески выгодно — в точности, как [это было реализовано] в Осетии».

Свитан приводит пример того, на что шли первые транши. При захвате здания Донецкого облсовета за сутки пребывания внутри помещения бойцу платили от 200 до 500 грн. Причем расчет производился в 4 утра. Таким образом людей стимулировали сидеть всю ночь. Куда большие суммы шли и идут на подкуп власти. «Мне было не совсем понятно заявление и. о. президента Украины в начале мая [2014 года] о том, что происходит саботаж на местах. Это было ясно еще в марте, — говорит Тымчук. — Представителям силовых структур с большими чинами предлагались серьезные деньги».

Почему Донбасс

О твечая в апреле [2014-го] на вопрос Киевского международного института социологии «Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?», Донецкая и Луганская области показали самый высокий результат дезертирства — «за» оказались 27,5% и 30,3% опрошенных соответственно. А, к примеру, в так называемом «русскоязычном поясе» — Харьковской и Одесской областях — этот показатель был равен лишь 16,1% и 7,2%, в Херсонской — и вовсе 3,2%.

Причина столь низкой лояльности дончан к Украине кроется в особенностях местных деловых и политических элит. Донбасс — уникальный, самый густонаселенный регион страны. По уровню доходов на душу населения и среднемесячной зарплаты он уступает только столице, и лишь в Киеве больший объем торговых площадей. Почти 73% прибыли Донбасса дает Донецк, здесь же происходит почти половина всего товарооборота края.

Сторонники так называемой "ДНР" из Украины показывают свои паспорта, желая проголосовать на фейковом "референдуме" в Москве. 11 мая 2014 года / Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Энрике Менендес, владелец донецкого рекламного агентства AdFactory, подтверждает: вне зависимости от того, кто в Киеве у власти, Донецк всегда при деньгах.

Это не значит, что регион не знает горя. Здесь один из самых высоких в стране уровней безработицы, вопиющее социальное неравенство, рекордные долги по зарплате бюджетникам — свыше 100 млн грн.

Самая большая проблема Донбасса — его тотальная зависимость от российского рынка сбыта. За первые два месяца 2014 года, то есть еще до начала АТО, поставки в Россию сократились вдвое в сравнении с тем же периодом 2013-го. Это катастрофа, грозящая новой волной увольнений. Вину за этот экономический провал в Донецке возлагают на власть [Турчинова].

Донбасс сетует: Киев нас не слышит. Но на вопрос, что именно должна услышать столица, следует традиционный ответ: верховной власти не нужно менять установившиеся в шахтерском крае порядки. То есть с коррупцией, конечно, надо бороться. С монополией олигархии тоже пора заканчивать. Зарплату желательно повыше, налоги — пониже. Модернизация производства, инвестиционный климат, свобода слова, выбора, предпринимательства — сколько угодно. Но при одном условии: ничего не менять. Все должно оставаться, как при бабушке. Крепкая рука. Вертикаль власти. Бюрократия правящего класса.

В Донецке необычайно развиты культы личности и наличности. «Мы, малочисленный средний класс, шутим, что все население города делится на две части, — говорит Менендес. — Те, кто работает на [миллиардера] Рината Ахметова, и все остальные».

Второй культовой фигурой в Донецке является бывший местный губернатор, потом премьер-министр, а уже затем и президент Украины — Янукович. Он и есть олицетворение американской мечты по-донецки: был никем, стал всем. Настоящий хозяйственник. Хороший управленец. Сумел стать мостом дружбы, соединившим старую и молодую гвардии в Партии регионов, а также все ее олигархические полюса.

Кадры из Межигорья и жизнь Януковича на широкую ногу за счет налогоплательщиков не обескураживают шахтерский край. Обычная здесь реакция: чего ж вы хотели, он же президент. Куда более сильно Донбасс разозлило, что в резиденцию главы государства пустили народ, а также выставили на всеобщее обозрение личную жизнь президента со всеми ее интимными подробностями.

Кроме того, Донбасс теперь сердится, что их лидер сбежал в Россию и оттуда не показывается. В этой народной обиде есть логика. Если Янукович — легитимный президент, почему же он так долго молчит? Вчера обещал услышать каждого, сегодня не слышно его самого. А ведь в его стране — война. Однако даже при этом земляки не осуждают своего лидера.

«При Януковиче было не так уж и плохо. Он не лучше и не хуже, чем любой другой президент, который был до него, а на Майдане сделали из него эдакое пугало», — возмущается Александр, студент Донецкого национального университета. Он — представитель «ДНР», в местном штабе отвечает за связь с прессой. При этом 20-летний дончанин попросил не публиковать его фамилию — боится. А вот чего именно, не объяснил.

После бегства Януковича регион запаниковал: предприниматели и чиновники испугались, что скоро придет новая власть и все заберет.

Сторонники "ДНР" в Мариуполе на захваченной бронетехнике ВСУ. 9 мая 2014 года / Фото: MARKO DJURICA / Reuters

На «страшилках» о новой власти спекулируют и свои, и чужие. Российская телепропаганда необычайно действенна. Энрике Менендес рассказывает, что его дядя, один из лидеров пророссийского движения в Артемовске, два месяца ревностно выходил на дежурство — ждал «автобусы с бандеровцами».

«Он боялся, что их приедет наказывать Правый сектор. Это рациональный страх? — спрашивает Менендес и сам же отвечает: — Конечно, иррациональный. Все прекрасно понимают: Правый сектор — это как группа Ласковый май, у которой было девять составов, но никто ее никогда не видел».

Страшный зуд

И з шести собеседников НВ пятеро попросили не называть в СМИ их имен и должностей, и у каждого есть свои причины бояться публичности. Во-первых, в регионе беспокойные времена. Битва в Мариуполе, сражения в Славянске и Краматорске, нападения на автосалоны в Горловке и Донецке. Банки временно закрывают свои филиалы — так уже с частью своих отделений поступили Ощадбанк, УкрСиббанк, UniCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль.

Во-вторых, правоохранители боятся неопределенности. Президент Международной ассоциации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью ЦЕНТР Александр Давиденко рассказывает, что начиная с 1990-х практически у всей правоохранительной верхушки есть свой бизнес или тот, который они прикрывают. «Представьте: милиционеры от постового и выше внезапно лишатся анклава, который они грабили 23 года», — поясняет он.

Менендес развивает тему, рассказывая, что на милицейскую верхушку у Януковича есть серьезные компроматы, так как на Донбассе криминалитет и правоохранители интегрированы так тесно, как ни в никакой другой области. «Я общался со многими людьми, которые вышли из тех [криминальных] кругов, — откровенничает рекламист. — Все говорят, мол, успокойся — рэкет остался в 1999 году. Сейчас нет криминалитета, все контролируют силовики».

Боец украинской армии контролирует подъезд к Мариуполю. В мае 2014 года этот портовый город оказался самой горячей точкой страны. 11 мая 2014 года / Фото: MARKO DJURICA / Reuters

Разумеется, речь идет не обо всех правоохранителях, но о значительной их части, которая сейчас провалилась в безвременье. Старая власть еще не совсем ушла, новая — не совсем пришла. Олигархи мечутся меж двух столиц. Отступать некуда, позади Москва, а наступать страшно — впереди Киев. Договариваться с местными кланами сложно, главный переговорщик — Янукович — в зоне недосягаемости.

В разгар кризиса молчит и Ахметов. От его нескольких дежурных фраз вроде «я за мир во всем мире» никто не вздрогнул и не прослезился. От мультимиллиардера земляки ожидают более четкой повестки дня. На просьбу НВ прояснить свою позицию донецкий бизнесмен передал через своего пресс-секретаря большой привет, сослался на занятость и множество переговоров — судя по последним результатам, не вполне удачных.

«После бегства Януковича ни одна власть не смогла совладать с этой ментовско-прокурорской тусовкой, — уверяет Менендес. — А он оттуда, из Ростова, может. „Семья“ посылает сигналы силовой вертикали: ребята, мы ненадолго уехали».

Свидетели "ДНР": Диана Берг, Александр Пасховер и Алексей Рябчин https://www.youtube.com/embed/1x5bML4nRQw

Впервые этот материал был опубликован в № 1 журнала NV от 16 мая 2014 года