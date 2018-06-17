Дети, животные и борода цвета радуги: как проходил Марш равенства в Киеве - видеорепортаж

В центре Киева 17 июня прошел Марш равенства.
Корреспондент НВ побывал на этом событии и подготовил видеорепортаж.
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Ранее мы спросили у прохожих в центре Киева, как они относятся к гей-бракам, и как отреагировали бы на новость о нестандартной сексуальной ориентации своего врача, учителя или друга.
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