Три истории об однополых парах, которые живут вместе уже много лет. Тангарр и Тарас

В преддверие Марша равенства, который состоится в Киеве 17 июня, три однополых пары, которые живут вместе уже не один год, рассказывают в спецпроекте NV.ua о себе, о долгосрочных отношениях в ЛГБТ-союзах и объясняют, за какие права борются. Герои второго рассказа - Тангарр и Тарас, которые вместе уже семь лет. Тангарр - трансгендерный человек.



О знакомстве



Тарас: Я сам из Кировограда, с детства занимаюсь спортом - карате и многим другим. У меня есть брат, мы двойняшки. Но мало общаемся. Увлекаюсь ролевыми играми, исторической реконструкцией, постоянно участвую в разных фестивалях.

Тангарр: Я родом из Крыма, семья вполне обычная, хотя очень спортивная. У меня тоже есть брат. И у меня, и у Тараса братья - гетеросексуальны, сейчас в отношениях и с детьми.

Это к тому, что часто люди ошибочно воспринимают гомосексуальность как какую-то особенность в воспитании. В нашем случае - и я, и мой брат воспитывались в одной и той же семье, но оказались разными. То же и у Тараса.

Мы встретились в первый раз десять лет назад, в 2008 году, на одной из ролевых игр, это была такая полевая игра, где люди с мечами и доспехами штурмуют крепости, которые сами же построили.

В тот момент я еще не совершил свой трансгендерный переход. Позиционировал себя еще как девушку, выглядел как девушка, но ощущал себя уже не так. Хотелось быть помаскулиннее. Тарас же вообще, кажется, принял меня за парня.

Тарас: У него были выбритые виски, очень хорошая физическая форма. И я влюбился в него как в парня. Узнал, что Тангарр давно в отношениях, страдал из-за неразделённой любви. Тогда у меня еще не было дома компьютера - я уже не говорю о телефоне с выходом в интернет, так что с Тангарром получалось видеться несколько раз в год, на исторических фестивалях.

Тангарр: Я, кстати, тогда не заметил, что у Тараса ко мне какое-то особое отношение. Общался с ним так же, как и с любыми другими новыми знакомыми. Потом еще иногда виделись.

В 2011 году был очередной фестиваль - в Судаке. К тому времени я уже начал гормонотерапию, начались первые изменения во внешности и голосе.

Перед этим фестивалем пошли вместе в поход, организовались через общих знакомых. Разобщались там, и он мне вдруг признался, что вообще-то ему нравятся парни. И поэтому я ему сразу понравился именно как парень.

Для меня это был такой восторг: боже, первый живой гей! Что я знал тогда о геях? Что-то из интернета, но личных знакомств не было. Я начал расспрашивать у него, а как ребята между собой взаимодействуют где они обычно знакомятся и другие подобные вещи.

Мы проболтали всю ночь у костра, делились очень личными вещами. А впереди было еще несколько дней путешествия по горам и рыцарский фестиваль в Генуэзской крепости.

Это было такое время, о котором думаешь, лишь бы оно не заканчивалось. Походы, отличный файт, сама атмосфера фестиваля, теплые августовские ночи, совместное распитие крымского вина, поедание арбуза на крепостной стене, купание в море… А потом это закончилось: у Тараса завершился отпуск и он уехал домой в Кировоград.

Для меня это был такой восторг: боже, первый живой гей! Что я знал тогда о геях?

Когда я вернулся, не понимал, что делать дальше, был в полной прострации. Я осознал, что чувствую что-то такое, чего не ощущал никогда раньше. До знакомства с Тарасом, до того лета 2011-го, я такого никогда в жизни не чувствовал. Это была любовь.

На тот момент у меня были отношения с моим первым партнером, с которым мы жили вместе с 2005 года, и с которым познакомились, когда я еще позиционировал себя как девушку. Новости о моей трансгендерности стали для него большим сюрпризом, но он повел себя достойно - оказал мне всяческую поддержку. У Тараса же на тот момент тоже были другие отношения.

Тарас: У меня были отношения на расстоянии - мы с тогдашним партнером жили в разных городах. Но на тот момент я осознавал, что мне явно скучновато: хотелось, чтобы с человеком были общие интересы, увлечения, совместный досуг. Хотелось большего.

Тангарр: Я понял, что то, что я чувствую, те эмоции, которые горели во мне - это нельзя упускать. Я честно рассказал своему партнеру о том, что влюбился. Это было тяжелое время для нас обоих, но мы всегда с уважением относились друг к другу, потому смогли обговорить и это. В результате мы решили расстаться. А Тараса я пригласил переехать ко мне в Севастополь. В Кировоград мне, честно говоря, не очень и хотелось. Это был все тот же 2011 год. Кто же тогда знал, что после 2014 года придется покинуть Крым.



О реакции окружающих



Тангарр: Родители Тараса на тот момент вообще еще не знали, что он гей.

Тарас: Я очень “удачно” поступил: сообщил им это и уехал. Мама очень горевала. На самом деле, там больше сыграл роль тот факт, что я уезжаю в другой город - у нас с мамой всегда были очень близкие отношения. Она, в основном, переживала из-за того, что я уезжаю, а ей будет тоскливо без меня. Хотя были сильные переживания о том, что моя ориентация - это ее “вина”, что это она “недоглядела”. Чушь, конечно: людям не начинают нравится парни из-за того, что мама комочки в манной каше не размешала или по голове погладила два раза вместо трех.

Плюс, как я уже говорил, мой брат вполне себе гетеросексуальный парень, с женой и ребенком. Для меня было очень важно, что мама не отвергла меня. Про отвержение там, если честно, и речи не было. Она просто очень переживала за меня, что мне будет тяжело из-за гомофобии в обществе.

Тангарр: Я помню, как приезжал знакомиться с родителями Тараса. Он периодически ездил навещать родителей, и однажды я поехал с ним. Это было очень волнующе: переживал и по поводу самого знакомства. Плюс у Тараса папа охотник - дома держит несколько ружей, в общем, классический набор для начала паранойи.

Сначала было хождение по кругу и присматривание друг к другу, а потом в процессе общения лёд стал таять. С мамой нашли взаимопонимание почти сразу, а его папа предложил: “Поехали, по мишеням из ружья постреляем”.

Я тогда впервые в жизни стрелял из огнестрела. Попал два раза из двух - дробью в мишень - не то чтобы это было сильно сложно, но я прямо почувствовал, как у тестя в голове записались “очки” на мой счет.

Тарас: Теперь наши родители разобщались, подружились. Стараются проводить отдых активно: в Крым ездили раньше, в каньоны, по материковой части Украины тоже путешествуют, на Говерлу поднимались.

Тангарр: Я понимаю, что нам с Тарасом повезло с родителями. С тем, какими понимающими и принимающими они оказались. Я искренне горжусь ими.

Тарас: Моя мама начала активно жить после того, как мы с Тангарром начали встречаться - теперь она ходит в походы, ездит в туры. Сказала, что в этом году в санаторий не поедет, а на сэкономленные деньги поедет в автобусный тур по Европе - безвиз же.



Долгосрочные отношения в ЛГБТ-парах



Тарас: Не знаю, почему так сложилось, но у нас в принципе как-то особо и нет ЛГБТ-пар, с которыми мы близко общаемся.

Тангарр: Мы выбираем друзей по общим интересам, с кем нравится проводить время вместе. А ЛГБТ они или нет - это уже не столь важно.

По тому, что я знаю, в гей-среде намного легче найти секс, чем долгосрочные отношения. Говорю именно про гей-среду, потому как не знаю, что там у девушек.

Секс среди геев гораздо менее табуирован по сравнению с гетеро-социумом. То есть найти партнёра и классно провести время в целом вполне реально. А вот с отношениями сложнее. И тому есть несколько причин.

Первая общая для всех: и ЛГБТ, и гетеро сложно найти человека. с которым бы хотелось просыпаться вместе, готовить завтрак, смотреть фильмы, выбирать коврик в ванную и умиляться, глядя, как он или она во сне пускает слюни на подушку. Должна совпасть куча параметров, чтобы стало понятно: да, это тот самый. Ну или та самая.

Сначала нужно понять, относится ли человек к ЛГБТ. Потом убедить его или ее, что ты действительно симпатизируешь

Вторая причина специфична именно для ЛГБТ в нашем обществе. И это - социум. Отношения - это не только между вами, это ещё про то, как вы себя позиционируете для других. А наше общество все еще достаточно гомо- и трансфобно, к сожалению. Хоть и прогресс все таки есть.

И если для гетеро-пары вступить в отношения автоматически равняется “не скрываем”, то для ЛГБТ-пары отношения - это еще и необходимость принимать кучу решений про свою открытость. Кому говорить о том, что встречаемся, а кому нет.

Если один - открытый гей, например, и хочет жить с партнером открыто, а другой - только за закрытый формат, тогда возникает дискомфорт, непонимание и часто, ссоры.

Вообще в случае с однополыми парами открытые отношения это всегда вызов - нет такого, чтобы ты один раз сделал каминг-аут и все. Тебе нужно делать его каждый раз, в каждой новой компании, потому что общество - цис и гетеронормативное. Все автоматически ожидают, что люди вокруг гетеросексуальны и цисгендерны [люди, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом].

Тарас: Интернет очень облегчил общение для ЛГБТ. Знакомство сейчас, в основном, происходит в сети.

Тангарр: Знаете, как сложно знакомиться в живую в гомофобном обществе? Сначала нужно понять, есть ли какая-то вероятность, что человек относится к ЛГБТ. Потом убедить его или ее, что ты действительно симпатизируешь, а не маскирующийся гомофоб, реализующий свой коварный план. И, конечно же, после всего этого ещё нужно, чтобы симпатия оказалась взаимной. Гетеросексуальные люди “перепрыгивают” сразу на третий пункт, у них нет этих первых двух сложных этапов.



О правах однополых пар в Украине



Тангарр: В Украине однополые браки не заключаются. Но думаю, что все изменится. В целом интересно поговорить о самом браке, как о явлении, без привязки к полу или гендеру.

Брак в своей юридической составляющей - это же не просто о любви и о чувствах. Так вот, в юридическом смысле. Брак - это признание государством отношений, которые и так уже существуют. Это юридическая защита этих отношений. И выходит так, что одни отношения эту защиту имеют, а другие - нет. И это несправедливо.

Брак как защита касается много чего: совместно нажитого или приобретенного имущества, возможности взять ипотеку, оформить семейную или рабочую страховку, посещать друг друга в больнице, возможность вместе воспитывать общих детей и быть родителям им и по документам тоже, а в случае смерти биологического родителя или родительницы. Это шанс для ребенка остаться в любящей семье, а не отправится в детдом.

Тангарр: Многие [однополые] пары ездят заключать брак в другие страны, где расписывают граждан другой страны. Например, сейчас популярна Дания. Выдают свидетельство.

И вот, мне интересно, если мы поедем, заключим брак, потом переведем выданное свидетельство на украинский. И тут вдруг у кого-то - серьезная травма, отделение реанимации, и нужно будет разрешение на посещение партнера в больнице. А можно это делать только родственникам. Будет ли наш переведенный документ достаточным для этого основанием?

Тарас: Для нас критично сейчас именно в медицинском аспекте, если что-то где-то случится - в плане травм. Мы же все таки спортом серьезно занимаемся.

Люди - не кубики лего, нас нельзя разложить на отдельные составляющие. Семья, дети, любовь, работа, спорт, увлечения - это всё связано и перекликается в каждом и каждой. И если в какой-то части ты бесправен, то это автоматически имеет отклик и на другие части.

О ЛГБТ-активизме



Тангарр: Мы участвуем в прайдах, других мероприятиях, я принимал участие в акции в память о погибших трансгендерных людях - зачитывал там стих в таком рэп-формате. Также был на Марше за права женщин на 8 марта.

В последний год на акции мы делаем косплей [переодевание в персонажей из книг, фильмов, аниме с точным воспроизведением костюмов и отыгрывание этой роли]. Мне нравится такой формат участия, так как это дает возможность через персонажа и текст на плакате более точно и интересно донести свой посыл.

Например, на прошлогоднем Прайде мы делали косплей на героев Марвел в том числе, потому что любой человек, выходящий отстаивать свои права, рискует и проявляет героизм. Моя подруга была в образе Мистик из Людей-Х с лозунгом на плакате: Больше не нужно прятаться. Это имело прямую отсылку на идею фильма о том, что не нужно стесняться быть тем, кто ты есть, не нужно прятаться. Тарас был в образе Безумного Макса с плакатом Люди важнее бензака - это о том, что люди, их чувства, их достоинство, их права важнее каких-то материальных вещей.

Косплеим мы на акциях ещё и потому что это весело. Это целый квест перед каждым мероприятием: придумать образ, связать с темой акции, придумать запоминающийся и емкий девиз для плаката. А потом своими руками всё это воплотить. И меня всегда радует, когда люди веселятся, видя наш косплей. Никогда не отказываю сфотографироваться вместе.

Из общения со зрителями во время акций заметил, что люди очень сильно подменяют понятия. Если феминистки - значит обязательно все поголовно лесбиянки. Конечно же, не-лесбиянкам права не нужны - так они думают что ли? Люди продолжают вариться в эдаком устаревшем советском восприятии мира.

Люди очень сильно подменяют понятия. Если феминистки - значит обязательно все поголовно лесбиянки

Это во многом следствие того, что в Украине не развита культура гендерного и сексуального образования. Опыт той же Европы или США показывает, что как только государство начинает заниматься гендерным и сексуальным просвещением целенаправленно, сразу же растёт уровень взаимопонимания, повышается адекватность восприятия людей, чем-то отличающихся от тебя. И заодно падает уровень распространения ЗППП [заболевания, передающиеся половым путем] среди людей, в том числе среди подростков, уровень подростковых абортов и незапланированных беременностей в целом сразу кардинально уменьшается.

Опыт западных стран демонстрирует, что сексуальное образование - работает. И другой опыт других стран также показывает, что запрет сексуального образования, клерикализация и попытки внушить людям “просто не занимайтесь сексом до брака” - не работают.

Людям все равно хочется отношений, все равно хочется заниматься сексом. Это нельзя запретить, можно только помочь им делать это безопасно.

Тарас: Да, церковь, особенно православная, очень сильно пытается задержать прогресс в этой области. Но, как не вышло со всем остальным, так и тут рано или поздно изменят политику.



О гомофобии



Тангарр: Распространено мнение, что гомофобы - это латентные геи. Это, конечно, не всегда так. Но у меня действительно есть знакомые геи, которые были раньше гомофобами. Это как бы компенсация - давайте я отстранюсь от этой группы, чтобы меня с ней не ассоциировали. Потому что страшно.

Еще люди часто уверены, что геи - это только молодые ребята. Удивляются, когда слышат, что среди них есть и мужчины в возрасте.

Тарас: Раньше бывало такое, что в состав сборной команды, где я занимаюсь историческим средневековым боем, меня не хотели брать из-за ориентации. Я занимаюсь давно, сильный боец и, получается, вроде как правильно было бы меня включить - для усиления. Но однажды услышал, что на одном из фестивалей были согласны взять “всю команду, но без Тараса”.

Тогда команда меня поддержала, сказали, что если так, то не будут участвовать все. Я был горд, что у меня такие одноклубники. Но надо сказать, что на тех соревнованиях нашлись и вполне адекватные команды, которые предложили нашей выступать в составе с ними всем вместе. Я ценю нормальное отношение и потому после переезда в Киев стал в результате тренироваться у них.

Одни думают, что гей - это такой манерный персонаж в фиолетовом боа. Другие считают, что это типичный герой из бара Голубая Устрица

Тангарр: Некоторые не верят ему до сих пор, что он действительно гей. Думают, что это такой долгосрочный прикол. Ну не похож он на гея из стереотипных картинок.

Тарас: Да. Одни думают, что гей - это такой манерный персонаж в фиолетовом боа. Нет ничего плохого, кстати, быть манерным парнем в фиолетовом боа, если что. Другие почему-то считают, что это типичный герой из бара Голубая Устрица [из фильма Полицейская Академия] - накачанный бородатый мужик в полицейской фуражке и кожаных штанах.

Или, бывает, на каких-нибудь соревнованиях спрашивают у меня же, мол, а ты знаешь, что у них в команде есть гей? Я говорю: “Ну да. Это вообще-то я и есть”.

Адекватное отношение в спортивном коллективе очень важно: оно дает возможность не тратить свои личные моральные ресурсы на оборону от нападок или предвзятого отношения, а пустить их все на результат в спорте.



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C 8 по 17 июня в Киеве проходит прайд-неделя КиевПрайд-2018 - неделя культурно-просветительских мероприятий, посвященных жизни ЛГБТ+ сообщества в Украине. Завершится она 17 июня уже традиционным Маршем равенства. Он стартует в 9.00 e Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева. Темой КиевПрайд является Видимость. Лозунг Прайд - Страна свободных. будь собой. КиевПрайд проходит ежегодно с 2012 года. Цель мероприятия - развитие ЛГБТ+ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ+ и правозащитными организациями в Украине.