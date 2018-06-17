Как проходил КиевПрайд в столице - фото

В центре Киева, 17 июня, прошел Марш равенства.

К Маршу равенства в Киеве присоединились народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также иностранные политики и дипломаты – министр по европейской политике Германии Майкл Рот, депутат Европарламента Ребекка Хармс и посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

К КиевПрайду также присоединились представители посольства Швеции в Украине и посольства Канады.

В шествии приняли участие также певицы Зианджа и Монро.

Ранее сообщалось, что в центре Киева собираются участники и противники Марша равенства-2018. У металлоискателей для прохода на территорию проведения КиевПрайд выстроились огромные очереди.

Накануне полиция перекрыла центр Киева. Также в столице из-за мероприятия закрыли три центральных станции метро.

Ранее сообщалось, что полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.

Всего в управлений полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек.

Позже представители С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных.