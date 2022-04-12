«Мне ничего не говори». Жены оккупантов призывают своих мужчин насиловать украинских женщин — СБУ

12 апреля, 17:33
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Российские военнослужащие в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военнослужащие в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Жены российских оккупантов призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.

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Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, сообщает СБУ.

В ведомстве назвали этот разговор «шокирующим».

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«Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине», — говорится в сообщении.

Согласно перехваченному разговору, женщина говорит своему мужу, чтобы он насиловал украинских женщин, но ей ничего не говорил об этом.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — говорит женщина своему мужу-захватчику.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Военное преступление Изнасилование Война России против Украины

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