«Мне ничего не говори». Жены оккупантов призывают своих мужчин насиловать украинских женщин — СБУ 12 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Российские военнослужащие в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жены российских оккупантов призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, сообщает СБУ.

В ведомстве назвали этот разговор «шокирующим».

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«Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине», — говорится в сообщении.

Согласно перехваченному разговору, женщина говорит своему мужу, чтобы он насиловал украинских женщин, но ей ничего не говорил об этом.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — говорит женщина своему мужу-захватчику.

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