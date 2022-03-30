Оккупанты деградируют с каждым днем: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак — СБУ
Оккупанты рассказывают о своих военных преступлениях в Украине без какого-либо смущения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты демонстрируют в Украине полнейшую моральную деградацию и идут на любые военные преступления.
По словам самих военнослужащих РФ, телефонные разговоры которых публикует СБУ, некоторые из них идут даже на изнасилования несовершеннолетних.
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«Здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку…», — рассказал своей жене один из российских солдат.
Другой оккупант поделился историей о съеденной собаке, поскольку куры и гуси, которых он вместе с сослуживцами добывали мардерством, уже закончились.
«Позавчера алабая захр*начили. Мяса охота…», — объяснил он своему отцу, поинтересовавшемуся рационом в ВС РФ.
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