Оккупанты деградируют с каждым днем: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак — СБУ

30 марта, 16:06
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Оккупанты рассказывают о своих военных преступлениях в Украине без какого-либо смущения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты рассказывают о своих военных преступлениях в Украине без какого-либо смущения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты демонстрируют в Украине полнейшую моральную деградацию и идут на любые военные преступления.

По словам самих военнослужащих РФ, телефонные разговоры которых публикует СБУ, некоторые из них идут даже на изнасилования несовершеннолетних.

Война России против Украины — главные события 30 марта

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«Здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку…», — рассказал своей жене один из российских солдат.

Другой оккупант поделился историей о съеденной собаке, поскольку куры и гуси, которых он вместе с сослуживцами добывали мардерством, уже закончились.

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«Позавчера алабая захр*начили. Мяса охота…», — объяснил он своему отцу, поинтересовавшемуся рационом в ВС РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Российские военные Изнасилование Военные преступления Война России против Украины

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