Оккупанты деградируют с каждым днем: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак — СБУ 30 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты рассказывают о своих военных преступлениях в Украине без какого-либо смущения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты демонстрируют в Украине полнейшую моральную деградацию и идут на любые военные преступления.

По словам самих военнослужащих РФ, телефонные разговоры которых публикует СБУ, некоторые из них идут даже на изнасилования несовершеннолетних.

Война России против Украины — главные события 30 марта



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«Здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку…», — рассказал своей жене один из российских солдат.

Другой оккупант поделился историей о съеденной собаке, поскольку куры и гуси, которых он вместе с сослуживцами добывали мардерством, уже закончились.

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«Позавчера алабая захр*начили. Мяса охота…», — объяснил он своему отцу, поинтересовавшемуся рационом в ВС РФ.

Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак



У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет ⬇️ pic.twitter.com/7gbSguI6CD — СБ України (@ServiceSsu) March 30, 2022

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