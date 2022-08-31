В Херсоне слышна стрельба. Оккупанты проверяют дома в поисках партизан — ОВА 31 августа, 12:08 С чем именно связана стрельба в Херсоне и кто ее начал, пока не известно (Фото:t.me/hueviyherson)

На фоне наступления ВСУ на южном направлении российские захватчики активизировали в Херсоне поиски украинских партизан.

Как сообщает Укринформ, об этом в среду, 31 августа, сообщили в местной областной военной администрации.

Там рассказали, в одном из микрорайонов Херсона оккупанты проводили незаконные обыски в частных дома в поисках подпольщиков.

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По словам местных жителей, российские военные также проверяют таксистов, стоящих на остановке возле железнодорожного вокзала.

Кроме того, на улицах города были слышны автоматные очереди, однако, с чем именно связана данная стрельба, и кто ее начал, пока не ясно.

Тем временем жители области продолжают сообщать о мощных взрывах.

Также, по данным местных СМИ, утром во временно подконтрольном РФ Мелитополе было зафиксировано движение военной техники в сторону Херсона.

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