В Херсоне слышна стрельба. Оккупанты проверяют дома в поисках партизан — ОВА

31 августа, 12:08
Поделиться:
С чем именно связана стрельба в Херсоне и кто ее начал, пока не известно (Фото:t.me/hueviyherson)

С чем именно связана стрельба в Херсоне и кто ее начал, пока не известно (Фото:t.me/hueviyherson)

На фоне наступления ВСУ на южном направлении российские захватчики активизировали в Херсоне поиски украинских партизан.

Как сообщает Укринформ, об этом в среду, 31 августа, сообщили в местной областной военной администрации.

Читайте также:
Убитых и раненых привезли КамАЗом: в Херсоне одна из больниц заполнена оккупантами — СМИ

Там рассказали, в одном из микрорайонов Херсона оккупанты проводили незаконные обыски в частных дома в поисках подпольщиков.

Видео дня

По словам местных жителей, российские военные также проверяют таксистов, стоящих на остановке возле железнодорожного вокзала.

Читайте также:
Покушения на коллаборантов и подрывы мостов. Как партизаны дают отпор врагу на временно оккупированных территориях — видео НВ
https://www.youtube.com/embed/FnJGS4IT7h0

Кроме того, на улицах города были слышны автоматные очереди, однако, с чем именно связана данная стрельба, и кто ее начал, пока не ясно.

Тем временем жители области продолжают сообщать о мощных взрывах.

Также, по данным местных СМИ, утром во временно подконтрольном РФ Мелитополе было зафиксировано движение военной техники в сторону Херсона.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Партизаны Херсон Контрнаступление Стрельба Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X