В Херсоне слышна стрельба. Оккупанты проверяют дома в поисках партизан — ОВА
С чем именно связана стрельба в Херсоне и кто ее начал, пока не известно (Фото:t.me/hueviyherson)
На фоне наступления ВСУ на южном направлении российские захватчики активизировали в Херсоне поиски украинских партизан.
Как сообщает Укринформ, об этом в среду, 31 августа, сообщили в местной областной военной администрации.
Там рассказали, в одном из микрорайонов Херсона оккупанты проводили незаконные обыски в частных дома в поисках подпольщиков.
По словам местных жителей, российские военные также проверяют таксистов, стоящих на остановке возле железнодорожного вокзала.
Кроме того, на улицах города были слышны автоматные очереди, однако, с чем именно связана данная стрельба, и кто ее начал, пока не ясно.
Тем временем жители области продолжают сообщать о мощных взрывах.
Также, по данным местных СМИ, утром во временно подконтрольном РФ Мелитополе было зафиксировано движение военной техники в сторону Херсона.
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