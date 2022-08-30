Покушения на коллаборантов и подрывы мостов. Как партизаны дают отпор врагу на временно оккупированных территориях — видео НВ 30 августа, 16:00 Партизаны дают отпор захватчикам на временно оккупированных территориях (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Взрывы на железной дороге, покушения на коллаборантов и подрывы мостов — далеко не все, чем занимаются партизаны в оккупации. Украинцы, скрывающие свои лица, ежедневно сопротивляются российским захватчикам.



По данным Американского центра изучения войны, оккупанты отодвигают дату референдума именно из-за рисков партизанских нападений.

«Мы, херсонские партизаны, поддерживаем акцию Стоп референдум. Мы будем блокировать здания, мы будем сражаться на улицах, а также на мостах. Мы не отдадим ни одного клочка нашей земли. Также, как и вы, мы не поддерживаем ни одного пророссийского правительства в Херсоне. Каждый, кто к нему причастен, уже есть в наших списках смертников. Украинская ночь близко», — обратился к украинцам партизан из Херсона.

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Украинское движение сопротивления уничтожает не только оккупантов, но и коллаборантов, которых государство-агрессор поставило у власти во временно оккупированных городах.

Также партизаны отметились подрывом бронепоезда в Мелитополе, ликвидацией вражеского склада с боеприпасами в Луганской области и др.

Какие задачи выполняют украинские партизаны в оккупации и как им удается продолжать давать отпор оккупантам — смотрите в сюжете:

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