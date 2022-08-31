Через Мелитополь в сторону Херсона с утра идут колонны военной техники оккупантов
В Мелитополе заметили военную технику оккупантов (Фото:РИА Мелитополь)
Утром в среду, 31 августа, в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
В 5.30 по улице Воинов интернационалистов прошла колонна из семи Уралов и КамАЗов с закрытыми тентами установками.
В 6.00 еще одна колонна из восьми грузовых тентованых машин проследовала с севера на юг по улице Воинов интернационалистов.
В 6.30 45 Уралов, КамАЗов с пушками проследовали по тому же маршруту.
Вся техника едет в направлении Херсона.
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