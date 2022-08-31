Через Мелитополь в сторону Херсона с утра идут колонны военной техники оккупантов

31 августа, 11:03
Поделиться:
В Мелитополе заметили военную технику оккупантов (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе заметили военную технику оккупантов (Фото:РИА Мелитополь)

Утром в среду, 31 августа, в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

В 5.30 по улице Воинов интернационалистов прошла колонна из семи Уралов и КамАЗов с закрытыми тентами установками.

Читайте также:
«Анонсировать успехи — безумие». Почему не стоит раньше времени радоваться действиям ВСУ на юге Украины — взвешенная оценка Юрия Бутусова

В 6.00 еще одна колонна из восьми грузовых тентованых машин проследовала с севера на юг по улице Воинов интернационалистов.

Видео дня

В 6.30 45 Уралов, КамАЗов с пушками проследовали по тому же маршруту.

Вся техника едет в направлении Херсона.

Читайте также:
«Освобождение продлится не один день». Как воспринимают украинцы в оккупации действия ВСУ на юге Украины — рассказ херсонца

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

https://www.youtube.com/embed/DtLdjWVQSfM

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военная техника Запорожская область Херсон Мелитополь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X