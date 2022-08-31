Через Мелитополь в сторону Херсона с утра идут колонны военной техники оккупантов 31 августа, 11:03 В Мелитополе заметили военную технику оккупантов (Фото:РИА Мелитополь)

Утром в среду, 31 августа, в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

В 5.30 по улице Воинов интернационалистов прошла колонна из семи Уралов и КамАЗов с закрытыми тентами установками.

В 6.00 еще одна колонна из восьми грузовых тентованых машин проследовала с севера на юг по улице Воинов интернационалистов.

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В 6.30 45 Уралов, КамАЗов с пушками проследовали по тому же маршруту.

Вся техника едет в направлении Херсона.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.



В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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