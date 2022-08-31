ВСУ ведут слаженное контрнаступление, требующее времени, РФ попытается подорвать веру в его перспективы — оценки ISW и карта боевых действий 31 августа, 08:31 Военные ВСУ на юге Украины (Фото:ОК Юг)

Вооруженные силы Украины предпринимают слаженные координированные усилия для наступления на юге, их эффективное проведение потребует времени, тогда как Россия из-за отсутствия «немедленного» взятия Херсона будет пытаться подорвать веру в перспективу операций украинских военных.

Об этом в своей новой сводке за 30 августа сообщает американский Институт изучения войны, анализируя наступление ВСУ в Херсонской области.

Его эксперты констатируют, что еще 29 августа украинские силы начали наносить удары по российским понтонным переправам через Днепр, «что согласуется с началом украинского контрнаступления». Спутниковые снимки указывают, что армия РФ продолжает использовать такие переправы для ежедневной переброски ограниченного количества военной техники через реку. При этом подобные атаки имеют смысл для Украины лишь в том случае, если сочетаются с активными наземными операциями, напоминают аналитики ISW.

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Они также отмечают, что ВСУ еще задолго до вероятного начала таких операций предпринимали меры по уничтожению российских наземных линий коммуникаций (GLOC) — что, вероятно, указывает на приверженность украинских сил «долгосрочным [наступательным] усилиям, состоящим как из ударов, так и из наземных атак». Украинские удары по российским логистическим целям «подрывают способность россиян снабжать и подкреплять свои позиции живой силой и техникой, что поможет украинскому наземному контрнаступлению», убеждены специалисты ISW.

«Украинское контрнаступление, таким образом, представляет собой слаженный процесс, для правильной реализации которого потребуется некоторое время», — подчеркивают аналитики института. По их оценкам, Кремль, вероятно, воспользоваться этим процессом в пропагандистских целях: чтобы представить украинские усилия в ложном свете как «провальные» и подорвать общественное доверие к их перспективам — в том числе из-за отсутствия «немедленного» взятия Херсона и плановое молчание украинской стороны о ходе контрнаступления.

В то же время российские силы продолжают корректировать свои позиции на юге Украины — вероятно, как в ответ на продолжающееся контрнаступление ВСУ, так и в рамках подготовки к более широкому возможному наступлению украинских сил глубже на восток. Так, армия РФ продолжает перебрасывать крупные колонны военной техники из Крыма и Мелитополя. Мэр Мелитополя Иван Федоров также рассказал, что оккупанты открыли около пяти военных баз и казарм в Мелитополе и, вероятно, продолжат подготовку к «обороне» Мелитополя — учитывая его стратегически важную роль логистического узла между Ростовской областью РФ и югом Украины. Оперативное командование ЮГ ВСУ Украины сообщило, что российские силы в Херсонской области пытаются провести ротацию войск — вероятно, в попытке укрепить некоторые уязвимые позиции.

Украинское контрнаступление, вероятно, уже приводит к передислокации и изменению приоритетов российских войск в масштабах всего театра военных действий. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты усиливают группировку войск, действующую западнее Донецка, подразделениями Центрального военного округа армии РФ.Ранее ISW установила, что подразделения ЦВО под командованием генерал-полковника Александра Лапина, действовавшие в районе Лисичанска и Северска, в середине августа вышли из оперативной паузы. «Перемещение подразделений ЦВО в район Донецка также свидетельствует о том, что российские силы теперь отдают предпочтение не наступлению на Северск, а попыткам сохранить наступательный импульс в районе Донецка», — считают аналитики ISW. Ранее они сообщали, что наступление российских войск в районе Авдеевки и к западу от Донецка фактически достигло своей пиковой точки — после ограниченных прорывов россиян в районе шахты Бутовская.

Украинский Генштаб также сообщил, что РФ перебрасывает подразделений новосформированного 3-го армейского корпуса (как минимум отчасти состоящего состоит из неопытных добровольцев) для усиления российских позиций в Харьковской и Запорожской областях. Развертывание 3-го армейского корпуса может указывать на то, что армия РФ стремится восстановить боевую мощь для использования в наступательных операциях вокруг Донецка или оборонительных операциях в районе Херсона, где плохо обученным добровольческим частям предстоит заменить более опытные войска, считают специалисты института.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска провели ограниченную наземную атаку севернее Харькова;



армия РФ провела ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к югу от Бахмута и в районе западных окраин Донецка;

оккупанты провели ограниченную наземную атаку на севере Херсонской области;

анонимный высокопоставленный военный представитель США заявил, что по оценкам Вашингтона, РФ ведет артиллерийский огонь с позиций вокруг Запорожской атомной электростанции и вблизи от нее;

российские силы продолжают переброску военной техники в Крым;



оккупационные « власти» продолжают попытки насильственно интегрировать школы на оккупированных территориях Украины в российскую систему образования и расширяют методы социального контроля;

власти» продолжают попытки насильственно интегрировать школы на оккупированных территориях Украины в российскую систему образования и расширяют методы социального контроля; Владимир Путин, вероятно, создает правовые и социальные условия для насильственной культурной ассимиляции депортированных в Россию украинцев, чтобы « стереть их украинскую культурную идентичность».

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

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