Запретили выплаты местных жителям. Генштаб сообщил, как оккупанты в Мелитополе заставляют брать паспорта РФ 17 марта, 08:00 Оккупанты принуждают жителей Мелитополя брать российские паспорта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты заставляют жителей захваченного ими Мелитополя Запорожской области брать российские паспорта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 марта.

Так называемые «власти» вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретила осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

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Его в свою очередь возможно получить только при наличии паспорта гражданина РФ.

Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт.

