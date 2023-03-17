Запретили выплаты местных жителям. Генштаб сообщил, как оккупанты в Мелитополе заставляют брать паспорта РФ

17 марта, 08:00
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Оккупанты принуждают жителей Мелитополя брать российские паспорта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты принуждают жителей Мелитополя брать российские паспорта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты заставляют жителей захваченного ими Мелитополя Запорожской области брать российские паспорта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 марта.

Так называемые «власти» вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретила осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

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Его в свою очередь возможно получить только при наличии паспорта гражданина РФ.

Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Паспорт Запорожская область Мелитополь Российский паспорт Генштаб ВСУ

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