Генштаб сообщил, как РФ принуждает брать свои паспорта жителей захваченных территории Украины 21 февраля, 07:21 РФ заставляет брать свои паспорта украинцев на оккупированных территориях (Фото:vologda.portal.ru)

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 21 февраля.

Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной «администрации» Горловки о необходимости получить гражданство РФ.

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Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

Накануне Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРГ.