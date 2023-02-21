Генштаб сообщил, как РФ принуждает брать свои паспорта жителей захваченных территории Украины

21 февраля, 07:21
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РФ заставляет брать свои паспорта украинцев на оккупированных территориях (Фото:vologda.portal.ru)

РФ заставляет брать свои паспорта украинцев на оккупированных территориях (Фото:vologda.portal.ru)

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 21 февраля.

Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной «администрации» Горловки о необходимости получить гражданство РФ.

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Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

Накануне Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРГ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Гражданство Паспорт Война России против Украины Генштаб ВСУ

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