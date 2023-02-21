Генштаб сообщил, как РФ принуждает брать свои паспорта жителей захваченных территории Украины
РФ заставляет брать свои паспорта украинцев на оккупированных территориях (Фото:vologda.portal.ru)
Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 21 февраля.
Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной «администрации» Горловки о необходимости получить гражданство РФ.
Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.
Накануне Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРГ.