Россияне в оккупированном Мелитополе расселяют своих завезенных врачей и учителей в студенческие общежития — Центр нацсопротивления 5 марта, 09:08 Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Россияне продолжают свозить во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области своих врачей и учителей, пока не найдут им «ничейную» квартиру.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что у россиян есть кадровый дефицит, ведь большинство местных специалистов уехали из региона.

Кроме этого, уехало большинство студентов. Они не учатся в «псевдоуниверситетах врага и в пустые общежития расселяют «гастролеров».

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«Вообще большинство населения уехало ТОТ (временно оккупированных территорий — ред.) и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев», — добавили в Центре нацсопротивления.

В захваченный Мелитополь Запорожской области российские оккупанты завозят военную технику и личный состав.

1 марта Федоров сообщал, что на аэродроме Мелитополя раздались взрывы.