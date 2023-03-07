Клеймо «русского мира». Почему некоторые жители оккупированных районов юга страны согласились стать гражданами РФ 7 марта, 19:27 Эксклюзив NV Паспорт раба. Россияне стараются ассимилировать все население захваченных областей Украины (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Россияне выстроили целую систему «стимуляции» получения украинцами российских паспортов. Но даже основанная на силе и принуждении, она плохо работает.

Зимой 2023 года российская пропаганда с воодушевлением заявила, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты смогли выдать около 100 тыс. паспортов РФ.

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Они соврали дважды. Первый раз в том, что сильно увеличили число «новых россиян». Второй — не указали, что процесс «обретения» российского гражданства для жителей оккупированных территорий отнюдь не свободен, а замешан на различных формах принуждения.