Ночной удар шахедами: войска РФ атаковали Украину 86 дронами, зафиксировано более 30 попаданий

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 2 октября, атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера и беспилотниками других типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 53 российских дрона на севере, юге и востоке страны.

По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на шести локациях. По состоянию на 09:06 российская шахедная атака продолжается, в воздухе находятся несколько беспилотников, добавили в ВСУ.

Ранее 2 октября сообщалось, что Россия нанесла массированный удар дронами по депо Укрзализныци в Одессе, пострадал машинист поезда. Также зафиксированы удары по железной дороге в приграничье на севере Украины, в частности, в Конотопе. Задерживаются некоторые рейсы Черниговского и Сумского направлений.

Также россияне ночью ударили по Буче в Киевской области, один человек получил ранения.