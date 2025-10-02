Ночной удар шахедами: войска РФ атаковали Украину 86 дронами, зафиксировано более 30 попаданий

2 октября, 09:20
ПВО Украины обезвредила 53 российских БпЛА из 86 ночью 2 октября 2025 года (Фото: ГПСУ)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 2 октября, атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 53 российских дрона на севере, юге и востоке страны.

По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на шести локациях. По состоянию на 09:06 российская шахедная атака продолжается, в воздухе находятся несколько беспилотников, добавили в ВСУ.

Ранее 2 октября сообщалось, что Россия нанесла массированный удар дронами по депо Укрзализныци в Одессе, пострадал машинист поезда. Также зафиксированы удары по железной дороге в приграничье на севере Украины, в частности, в Конотопе. Задерживаются некоторые рейсы Черниговского и Сумского направлений.

Также россияне ночью ударили по Буче в Киевской области, один человек получил ранения.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   атака шахедов шахеды Война России против Украины Дроны Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО

Поделиться:

