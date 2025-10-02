По словам мэра Нежина, из-за атаки РФ все объекты критической инфраструктуры, в частности водоканал и больницы, сейчас работают на генераторах (Фото: www.facebook.com/MNSCHERNIGIV)

В Нежине (Черниговская область) после ударов страны-агрессора России по энергообъектам полностью отсутствует подача электричества — из-за этого школы перейдут на дистанционную форму обучения со следующей недели.

Об этом 2 октября заявил городской голова Александр Кодола.

По словам чиновника, местные власти в связи с отключениями света провели срочное заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«В первую очередь с понедельника, 6 октября, все учебные заведения города переходят на дистанционное обучение», — отметил Кодола.

По словам чиновника, все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы на данный момент работают на генераторах — местный водоканал уже обнародовал график подачи воды (утреннее время: с 06:00 до 08:00 часов; вечернее время: с 18:00 до 21:00 часов).

Также в Нежине были развернуты восемь «пунктов несокрушимости», где можно подзарядить гаджеты, подытожил Кодола.

30 сентября российские оккупантыи атаковал объект энергетической инфраструктуры в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего десятки тысяч людей остались без света, сообщал глава региональной ОВА Вячеслав Чаус.

После обстрелов энергетической инфраструктуры в Черниговской области были введены графики отключения света, сообщали в Черниговоблэнерго

1 октября в Министерстве энергетики Украины сообщили, что российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах страны.