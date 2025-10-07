РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях, в Прилуках без света более 60 тысяч человек

7 октября, 11:18
Отключение электроэнергии в Чернигове после удара РФ, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Отключение электроэнергии в Чернигове после удара РФ, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Армия страны-агрессора России атаковала энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины во вторник, 7 октября.

В Минэнерго отметили, что ситуация остается сложной в Сумской и Черниговской областях.

Там заверили, что применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак РФ.

Однако по состоянию на 7 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

В то же время продолжается подготовка к отопительному сезону: осуществляются ремонты и восстановление энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для усиления защиты критической инфраструктуры.

В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно утром и вечером.

В Черниговоблэнерго заявили, что утром целью врага стали Прилуки. Без электроснабжения осталось более 61 тысячи абонентов.

По данным ГСЧС, в Прилуцком районе Черниговщины зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов, и не допустили их распространения.

Утром Россия атаковала Сумскую громаду ударными БпЛА, в результате чего произошли частичные обесточивания. В Шосте на Сумщине части домов уже вернули свет.

Вечером 6 октября российские войска атаковали дронами Харьков, в части города перебои с электроснабжением.

В тот же день российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Черниговской области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Харьковская область Черниговская область Сумская область Отключения света Война России против Украины Прилуки

Поделиться:

