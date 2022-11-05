«Санкций недостаточно». Подоляк предлагает наносить удары по производству дронов и ракет в Иране 5 ноября, 21:19 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что признание Ираном поставок России дронов вроде бы до начала полномасштабной войны в Украине выглядит бессмысленным.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Несколько странно выглядит это признание передачи России дронов. То есть они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах?», — сказал Подоляк.

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Он также отметил странным и тот факт, что, несмотря на мощные санкции, наложенные против Ирана десятилетиями, страна продолжает делать оружие лучше чем, например, российское.



По словам советника главы ОП, учитывая то, что Тегеран продолжает производить оружие, убивать собственных граждан, протестующих против тоталитарного режима, финансировать вооружение для России — необходимо действовать более жестко.



«Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т. д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», — отметил Подоляк.



Сегодня, 5 ноября, министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Ранее Иран категорически отрицал все сообщения о поставках своих дронов России.



О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, сообщали американские СМИ еще в августе. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

С начала сентября Россия регулярно использует иранские беспилотники в войне с Украиной, преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, создавая угрозу мирным жителям.



По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

