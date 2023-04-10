БУК, С-300 или все-таки PATRIOT? Какой зенитно-ракетный комплекс может справиться с российскими планирующими авиабомбами 10 апреля, 19:35 NV Премиум Враг обстреливает украинские позиции, не входя в зону украинского ПВО (Фото:DR)

Что именно может применить Украина против новых массированных обстрелов врага, — объясняет главный редактор Defense Express Олег Катков.

За последний месяц враг прибег к новой тактике в небе и теперь бьет по прифронтовым и приграничным районам планирующими авиабомбами. «Их применение — это негативно-отрицательный сценарий для Украины, — считает главный редактор Defense Express Олег Катков. — Враг может делать это [обстреливать] безнаказанно, не входя в зону украинского ПВО».

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NV узнал у эксперта, справятся ли с ними три самых известных в Украине ЗРК.

1. БУК

Самый распространенный ЗРК с относительно хорошими характеристиками Бук имеет дальность 30 км. То есть уже не достает [ до истребителей, совершающих запуски ], даже если поставить его на «нуле».

2. С-300

«Если взять эту ЗРК и подтянуть на передовую — это все равно нереалистичный сценарий, потому что комплекс будет под огнем вражеской артиллерии».

3. PATRIOT

«Даже в случае получения наконец-то натовского ЗРК Patriot, а мы говорим лишь о трех батареях, его все равно понадобится подтянуть в зону поражения. Конечно, уже не самой артиллерии, но на этом расстоянии он будет зафиксирован всеми имеющимися в РФ средствами и станет мишенью № 1. А значит с большой вероятностью у него полетит все, что у них есть: и управляемые авиационные ракеты, и противорадиолокационные, и Кинжалы, и баллистическая ракета от Искандера. Просто за счет большого количества таких запусков не факт, что Patriot справится. Россияне могут потратить на уничтожение одного Patriot огромные ресурсы, и для них это будет выгодно: во-первых, потому что у нас их мало, а во-вторых, из-за пропагандистского эффекта, который они на этом сделают».

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