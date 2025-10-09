Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что на ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в четверг, 9 октября, заявил, что начат процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции .

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что с тех пор как ЗАЭС потеряла доступ к энергосети, Гросси ведет переговоры с РФ и Украиной относительно конкретных предложений, направленных на обеспечение станции внешним электроснабжением.

«После интенсивных консультаций начался процесс восстановления внешнего электроснабжения через линии Днепровская и Ферросплавная-1», — отметил гендиректор.

Днепровская и Ферросплавная-1 линии — это украинские линии, соединяющие ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

1 октября в Минэнерго сообщили, что, по данным МАГАТЭ, текущих запасов топлива для работы дизель-генераторов хватит на 10 дней.