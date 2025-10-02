«Действия РФ прокладывают путь к катастрофе». Сибига заявил, что Кремль планирует подключить обесточенную ЗАЭС с российской энергосистеме

По словам главы МИД Андрея Сибиги, действия оккупантов на Запорожской АЭС должны рассматриваться как то, чем они являются на самом деле — военным маневром (Фото: НАЭК Энергоатом)

Страна-агрессор Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС — причем это было ручное тестовое отключение, а Кремль готовится подключить временно оккупированную станцию к энергосистеме в РФ.

Об этом 2 октября заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Следующий шаг России будет еще более опасным: перезапуск реактора в условиях оккупации — без надлежащего охлаждения, без лицензии, без надзора. Это безрассудный шаг, который служит только для демонстрации контроля Путина. Такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов», — сказал дипломат.

Реклама

По словам Сибиги, действиия оккупантов на Запорожской АЭС должны рассматриваться как то, чем они являются на самом деле — военным маневром.

«Каждое действие России не только представляет смертельную опасность, но и прокладывает путь к катастрофе. Недавнее отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС, вызванное ударом России по подстанции, еще раз продемонстрировало, как Москва использует ядерную безопасность в качестве оружия», — сказал глава МИД.

С учетом вышесказанного, Сибига «настоятельно призвал» государства-члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и всех партнеров «принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, ограниченные по времени перерывы в боевых действиях, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования».

«(Для того, — ред.) чтобы обеспечить немедленное восстановление оставшейся резервной линии и быстрое восстановление нескольких независимых внешних источников электроснабжения Запорожской АЭС», — подытожил он.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

Инфографика: NV

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.