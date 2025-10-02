«Действия РФ прокладывают путь к катастрофе». Сибига заявил, что Кремль планирует подключить обесточенную ЗАЭС с российской энергосистеме

2 октября, 20:00
По словам главы МИД Андрея Сибиги, действия оккупантов на Запорожской АЭС должны рассматриваться как то, чем они являются на самом деле — военным маневром (Фото: НАЭК Энергоатом)

Страна-агрессор Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС — причем это было ручное тестовое отключение, а Кремль готовится подключить временно оккупированную станцию к энергосистеме в РФ.

Об этом 2 октября заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Следующий шаг России будет еще более опасным: перезапуск реактора в условиях оккупации — без надлежащего охлаждения, без лицензии, без надзора. Это безрассудный шаг, который служит только для демонстрации контроля Путина. Такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов», — сказал дипломат.

По словам Сибиги, действиия оккупантов на Запорожской АЭС должны рассматриваться как то, чем они являются на самом деле — военным маневром.

«Каждое действие России не только представляет смертельную опасность, но и прокладывает путь к катастрофе. Недавнее отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС, вызванное ударом России по подстанции, еще раз продемонстрировало, как Москва использует ядерную безопасность в качестве оружия», — сказал глава МИД.

С учетом вышесказанного, Сибига «настоятельно призвал» государства-члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и всех партнеров «принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, ограниченные по времени перерывы в боевых действиях, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования».

«(Для того, — ред.) чтобы обеспечить немедленное восстановление оставшейся резервной линии и быстрое восстановление нескольких независимых внешних источников электроснабжения Запорожской АЭС», — подытожил он.

Аварийная ситуация на ЗАЭС. Минэнерго предупредило, что горючего для генераторов есть только на 10 дней от начала блэкаута

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

Инфографика: NV

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.

