МАГАТЭ сообщило о взрывах вблизи ЗАЭС, которая уже две недели работает только на генераторах

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его команда, которая сейчас работает на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции , зафиксировала обстрелы неподалеку от объекта.

«ЗАЭС сообщила, что два снаряда попали в 1,25 км от периметра объекта. Обстрелы усиливают риски для ядерной безопасности на ЗАЭС, которая почти две недели не имела внешнего электроснабжения», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС — причем это было ручное тестовое отключение, а Кремль готовится подключить временно оккупированную станцию к энергосистеме в РФ.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

Инфографика: NV

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.