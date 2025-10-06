МАГАТЭ сообщило о взрывах вблизи ЗАЭС, которая уже две недели работает только на генераторах
Вблизи ЗАЭС раздавались взрывы, сообщили в МАГАТЭ (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его команда, которая сейчас работает на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, зафиксировала обстрелы неподалеку от объекта.
«ЗАЭС сообщила, что два снаряда попали в 1,25 км от периметра объекта. Обстрелы усиливают риски для ядерной безопасности на ЗАЭС, которая почти две недели не имела внешнего электроснабжения», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС — причем это было ручное тестовое отключение, а Кремль готовится подключить временно оккупированную станцию к энергосистеме в РФ.
23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.
30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».
На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.
Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.