В Запорожье прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Запорожье после одной из атак россиян (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В Запорожье в среду, 6 сентября, прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки баллистическими ракетами.
Около 10:25 в ряде областей Украины — в основном на востоке и юге — объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах заявили об угрозе удара баллистикой российскими оккупантами.
Вскоре Суспільне сообщило о взрыве в Запорожье. Официальных заявлений от властей пока не было.
Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу. В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.
Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.
Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.