В Запорожье прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики 6 сентября, 10:40 Запорожье после одной из атак россиян (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Запорожье в среду, 6 сентября, прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки баллистическими ракетами.

Около 10:25 в ряде областей Украины — в основном на востоке и юге — объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах заявили об угрозе удара баллистикой российскими оккупантами.

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Вскоре Суспільне сообщило о взрыве в Запорожье. Официальных заявлений от властей пока не было.

Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу. В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.

Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.

Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.