«Здесь работает ЧВК НАТО». Как наступают и о чем мечтают бойцы — репортаж NV с запорожского направления
Обучение бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (Фото:Скриншот с видео Radio NV)
Ведущая Radio NV Евгения Гончарук и видеооператор Алексей Куцук попали на учения штурмовиков 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Им удалось пообщаться с уже опытными бойцами — Карпом, Поляком, Буйволом и Сатурном.
Те рассказали, что навыки оттачивают в перерывах между реальными штурмами.
«Легче всего учить после первого штурма. Кто выживает — тот уже учится. Потому что до первого штурма… Я себя знаю: смотрели, чтобы до вечера…», — говорит Поляк.
Военные рассказывают, что на запорожском направлении оккупанты все плотно заминировали.