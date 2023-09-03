«Здесь работает ЧВК НАТО». Как наступают и о чем мечтают бойцы — репортаж NV с запорожского направления

3 сентября, 20:50
NV Премиум
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Обучение бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (Фото:Скриншот с видео Radio NV)

Обучение бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (Фото:Скриншот с видео Radio NV)

Автор: Евгения Гончарук

Ведущая Radio NV Евгения Гончарук и видеооператор Алексей Куцук попали на учения штурмовиков 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Им удалось пообщаться с уже опытными бойцами — Карпом, Поляком, Буйволом и Сатурном.

Те рассказали, что навыки оттачивают в перерывах между реальными штурмами.

«Легче всего учить после первого штурма. Кто выживает — тот уже учится. Потому что до первого штурма… Я себя знаю: смотрели, чтобы до вечера…», — говорит Поляк.

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Теги:   Запорожская область Репортаж НВ 128-я бригада Радио NV Война России против Украины Бои в Запорожской области деоккупация наступление ВСУ

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