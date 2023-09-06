Оккупанты атаковали Одесскую область, один человек погиб, есть разрушения и пожары 6 сентября, 06:06 ГСЧС Украины (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/dsns_ukraine/)

В ночь на среду, 6 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате атаки погиб человек.



В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, сообщил Олег Кипер, председатель Одесской ОВА.

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«К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице. Искренние соболезнования родным и близким… В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия», — сказал он.