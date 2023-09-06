Оккупанты атаковали Одесскую область, один человек погиб, есть разрушения и пожары

6 сентября, 06:06
Поделиться:
ГСЧС Украины (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/dsns_ukraine/)

ГСЧС Украины (иллюстративное фото) (Фото:instagram.com/dsns_ukraine/)

В ночь на среду, 6 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате атаки погиб человек.

В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, сообщил Олег Кипер, председатель Одесской ОВА.

Видео дня

«К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице. Искренние соболезнования родным и близким… В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия», — сказал он.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X