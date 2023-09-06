Ракеты и дроны. Во время ночной атаки РФ украинские военные уничтожили 23 из 33 воздушных целей 6 сентября, 07:52 Российские оккупанты 6 сентября атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 6 сентября, во время атаки России по Украине было уничтожено 23 воздушные цели.

Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели, в частности:

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семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

одну баллистическую ракету Искандер-М;

25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений ( Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели:

семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну баллистическую ракету Искандер-М;

15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

В ночь на 6 сентября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.