Генштаб рассказал, какими могут быть дальнейшие действия оккупантов в Украине 7 сентября, 16:52 Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский рассказали, как страна-агрессор Россия может видеть свою дальнейшую цель в Украине.

В статье для Укринформа, опубликованной в среду, 7 сентября, генералы не исключили, что страна-террорист может вернуться к планам захватить Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторного вторжения с территории Беларуси.



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В статье сказано, что определенные оперативные перспективы для России наблюдаются на Изюмском и Бахмутском направлениях, а возможной конечной целью этих действий может считаться выход на админграницы Донецкой области. Перспектива продвижения на Запорожском направлении, которая позволит оккупантам угрожать захватом Запорожью и Днепру, может еще больше привлекать врага.



«Но больше всего возможностей открывает дальнейшее продвижение на Южнобужском направлении с оперативного плацдарма на правом берегу реки Днепр. Успех на Юге, при условии его быстрого и правильного использовании, может иметь двойной эффект. С одной стороны, вполне реальны перспективы овладения Николаевом и Одессой. С другой — создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем — и угрозы центральным и западным регионам Украины», — пишут Залужный и Забродский.



Авторы статьи отметили, что такие действия оккупантов на востоке и юге нашей страны могут позволить им отрезать Украине доступ к Черному морю и взять под контроль ключевой элемент энергосистемы страны — Южноукраинскую АЭС.

«Сознательно не станем обращаться к условиям, при которых РФ будет вынуждена реализовывать такой вероятный замысел. В то же время не станем отвергать весь спектр сопутствующих стратегических и даже глобальных проблем для РФ. Можно упомянуть и международную изоляцию, и частичное экономическое давление в виде международных санкций, сложности с общей мобилизацией и нехватку современного вооружения и оборудования, которая со временем будет только обостряться», — также сказано в статье.

По мнению Залужного и Забродского, единственный способ кардинально изменить стратегическую ситуацию — несколько последовательных или одновременных контрударов ВСУ во время кампании 2023 года.

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