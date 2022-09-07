Данилов оценил, насколько возможно повторное наступление российских оккупантов на Киев 7 сентября, 13:40 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наступление на Киев у российских войск не удалось, «и будем считать, что вряд ли удастся».

Отвечая на реплику о том, что ГУР не исключает повторное наземное наступление россиян на Киев, Данилов заявил, что «россияне не исключают для себя вопрос, который они задали 24 февраля, когда перешли в активную фазу».

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«Это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они свои планы не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось и будем считать, что вряд ли удастся», — сказал он в интервью Lb.ua.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что российская угроза для столицы до сих пор существует, но сейчас город гораздо лучше подготовлен.

«Я не хочу никого успокаивать, мы живем в условиях военного положения. Угроза такая существует, но я могу сказать, что сейчас мы гораздо лучше подготовлены, что касается и ПВО, и что касается наших находящихся в Киеве военных», — сказал он.

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