Почему в Херсонской области нет блицкрига ВСУ — мнение военного эксперта 6 сентября, 15:21 Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов объяснил Радио НВ, почему в Херсонской области нет блицкрига Вооруженных сил Украины.



«Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий — это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий», — сказал Жданов Радио НВ, комментируя заявление издания Politico о том, что блицкрига Вооруженных Сил Украины в Херсонской области не будет.

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Он саркастически предположил, что издание Politico перепутало украинскую армию с российской, поскольку «только она воюет на блицкригах».

«Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы — нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно», — сказал военный эксперт.

29 августа в ОК Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.



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