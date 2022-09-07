ВСУ теснят врага под Балаклеей? Что известно о неожиданно мощном наступлении украинских сил в Харьковской области 7 сентября, 12:13 Сюжет Украинские военные на линии фронта в Харьковской области, конец августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Временно оккупированный город Балаклея в Изюмском районе Харьковской области со вчерашнего дня привлек к себе внимание всей Украины. По еще не подтвержденным официально данным, в этом районе Вооруженным силам Украины удалось совершить неожиданно мощную атаку.

НВ рассказывает, что известно об этой наступательной операции украинских сил в Харьковской области.

Вероятное наступление ВСУ в районе Балаклеи: что происходит

Данные о наступательной операции украинских сил, которые сейчас тщательно анализируют западные аналитики, 6 сентября начали стекаться из сообщений российских военных блогеров и аккаунтов оккупантов в соцсетях.

Видео дня

Например, пропагандистский прокремлевский ресурс Readovka, активно поддерживающий армию РФ и развязанную Россией войну против Украины, признал, что ВСУ «активизировались на Харьковщине, а конкретно — пошли в атаку на Балаклею, с явной целью через нее добраться до Изюма» и базирующейся там группировки российских войск. «Есть сообщения о занятиях противником [силами ВСУ] позициях в Вербовке и попытках захода на его окраине, а также о подрыве мостов [которые недавно находились под контролем армии РФ]», — пишет Readovka. Этот российский ресурс также заявил, что на этом участке якобы были сосредоточены «мобилизованные из ДНР» и что «их вытеснили, они с боем отошли».

Где находится Балаклея — карта:

Балаклея расположена в Изюмском районе Харьковской области, Изюм – один из важнейших логистических узлов врага на этом направлении / Инфографика: Google Maps

А прокремлевский военный блоггер, пишущий под псевдонимом Владлен Татарский, с возмущенным удивлением отметил: несмотря на то, что российские Телеграм-каналы якобы раньше писали о возможной атаке украинских сил в направлении Балаклея — Изюм, «ВСУ все же удалось накопить силы для наступления». Он также выразил фантастические надежды на то, что «это некий хитрый план» российских военачальников.

Анализируя подобные сообщения, аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что украинские защитники в районе Балаклеи, «вероятно, отбросили российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка». Специалисты ISW предполагают, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку (менее 3 км на северо-запад от Балаклеи) — о чем свидетельствуют кадры погибших оккупантов, отснятых украинскими военными. Геолокацию этого видео, снятого в Вербовке, удалось верифицировать.

«Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск», — пишут эксперты ISW. На фото, опубликованных 6 сентября, также виден разрушенный мост через реку Средняя Балаклейка — именно за ней, вероятно, проходит линия российского фронта на этом участке.



Аналитики ISW также обратили внимание на сообщения в соцсетях о том, что 6 сентября российские войска отошли с блокпостов в шести километрах западнее Балаклеи.

Кроме того, вечером 6 сентября по российским пабликам в соцсетях, пишущих на военную тематику, была распространена волна одинаковых сообщений («Никакой паники нет…»), которые могут быть еще одним косвенным доказательством усилий ВСУ в районе Балаклеи.

Инфографика: Telegram

А утром 7 сентября еще один российский Телеграм-канал подтвердил «окружение сводных отрядов самарского и башкирского СОБР в городской черте Балаклеи», а также тот факт, что ВСУ пытаются «развить наступление сразу на двух направлениях — на Купянск и Изюм».

Наконец, наиболее релевантным подтверждением новых усилий ВСУ в районе Балаклеи является видео, которое 6 сентября обнародовала Группировка Объединенных сил ВСУ Украины. На нем, как подтверждают украинские военные, зафиксировано «поражение склада оккупантов в Балаклее, установки С300, а также САУ противника».

Кроме того, 7 сентября в Телеграм-канале Стратегического командования ВСУ обнародовали видео падения российского самолета Су-25 в районе Балаклеи (возле села Волохов Яр), который удалось сбить украинским военным.



Что говорят западные аналитики об операции ВСУ в районе Балаклеи

Военный аналитик и профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) Филлипс O’Брайен, который внимательно следит за театром военных действий в Украине, 6 сентября посвятил отдельную ветку в Твиттер вероятному наступлению ВСУ в Харьковской области.

По его мнению, если украинским силам действительно удалось достичь эффекта оперативной внезапности наступления на харьковском направлении, это демонстрирует, «в каком бардаке пребывают российские войска». O’Брайен признает, что считал такую внезапность «почти невозможной» — с учетом того, какое количество приборов для мониторинга доступно врагу (от спутников до БПЛА и средств кибернетических войск и т. п. ), а также ввиду близости региона к границе с Россией. «Если россияне пропустили это, их войска находятся еще в худшем состоянии, чем ожидалось. Это также очень хороший признак того, что безопасность [операций] Украины — в лучшем состоянии из возможных», — пишет эксперт.

Реагируя на замечания других обозревателей, что наступление под Балаклеей вряд ли был сюрпризом для армии РФ — учитывая, что российские Телеграм-каналы неделями обсуждали его возможность — O’Брайен добавляет к своему анализу: «Были некоторые сообщения, что россияне имели представление о том, что украинцы собираются атаковать в Харьковской области, и оказались просто не в состоянии ответить [на атаку]. Если это правда, то это бардак иного рода, свидетельствующий о негибкости русской армии».

В то же время специалисты ISW отмечают: тот факт, что Россия перебросила силы из Харьковской области и с востока Украины на юг, вероятно, позволяет ВСУ по возможности контратаковать в этом регионе — именно реализацией такой ситуативной возможности аналитики ISW считают операцию ВСУ в районе Балаклеи.

Анализируя некрологи и данные о погибших российских военнослужащих, эксперты указывают на то, что Россия перебросила в Херсонскую область части 147 артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии не ранее конца августа. Аналитики ISW констатируют, что впервые выявили признаки присутствия подразделений элитной 1-й гвардейской танковой армии РФ на юге Украины. Части 147-й дивизии ранее участвовали в мартовских боях в Буче под Киевом, а части 1-й гвардейской танковой армии действовали в основном на харьковском направлении после ухода россиян из Киевской области.

Как комментируют события на харьковском направлении украинские власти

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 сентября нет упоминаний о наступательных действиях украинских сил в районе Балаклеи — упоминается лишь об обстрелах, которые ведет армия РФ по населенным пунктам на харьковском направлении. Ранее в Минобороны Украины неоднократно призывали соблюдать режим информационной тишины о наступлениях ВСУ и объясняли, что будут сообщать об освобождении тех или иных городов и поселков только после того, какие украинские защитники закрепятся в них и смогут минимизировать риск ударов врага по этим населенным пунктам.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 6 сентября призвал «всех наших людей, которые создают информационную картину» обратить внимание не только на контрнаступление Украины на юге, но и на другие участки фронта — назвав среди них Харьковскую область.

«Пожалуйста, обращайте внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1300 километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень многое, а о других будто забывают. Хотя наши воины на многих направлениях — абсолютные молодцы, абсолютные герои, — подчеркнул Зеленский. — И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства требует одинаково искреннего и серьезного внимания».

В горсовете Балаклеи призвали местных жителей не распространять данные о передвижениях украинской армии в Харьковской области.

«Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской громады. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск», — отметили украинские власти Балаклеи.



Наиболее прозрачно на новые успехи ВСУ намекнул советник Офиса президента Алексей Арестович. 6 сентября в эфире Фейгин Live он отметил, что «новости есть, но прерогатива президента их объявить».

Не называя Балаклею прямо, он добавил: «Я буду просто рассуждать о каком-то городе. Город, названия которого мы не произносим. И там случилась беда с путинскими солдатами. Сильная беда… Беда такая с ними приключилась, что они сильно убежали на восток. Правда, мужественное российское командование пытается восстановить положение, перебрасывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Часть из них в плену, а часть — они уже никогда не попьют чай», — рассказал Арестович.

Почему Балаклея и изюмское направление столь важны

Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку отсюда город Изюм, являются важными логистическими узлами армии РФ для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.

Еще в начале августа, когда Вооруженным силам Украины удалось освободить несколько поселков под Изюмом (в частности Дмитровка и Дибровное), аналитики Института изучения войны подчеркивали исключительную важность возможности ВСУ проводить значительные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях.

Они отмечали, что если Украина сможет оказывать серьезное давление на позиции оккупантов в районе Изюма, продолжая переход в контрнаступление под Херсоном, то российские войска окажутся перед очень тяжелым выбором. «Им, вероятно, придется либо отказаться от своих позиций на западе от Изюма в пользу защиты своих линий наземных коммуникаций к северу и востоку, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта. Однако такие силы нужно было бы перевести с другого направления, что поставило бы под угрозу другие завоевания России», — объясняли в начале августа специалисты Института изучения войны.

На этой карте ISW от 7 сентября среди новых завоеваний ВСУ обозначен поселок Вербовка под Балаклеей (Харьковская область):



На этой карте ISW среди новых завоеваний ВСУ обозначен поселок Вербовка под Балаклеей (Харьковская область) / Инфографика: ISW

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