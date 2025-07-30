Законопроект Зеленского по НАБУ и САП. В Киеве и других городах люди вышли на протест накануне голосования в Раде —фото, видео

Кроме Киева, акции протеста состоялись в Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Хмельницком и Тернополе (Фото: NV/Мария Иванчук)

Кроме Киева, акции протеста состоялись в Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Хмельницком и Тернополе

В канун голосования в Верховной Раде законопроекта № 13533 о возвращении независимости САП и НАБУ, зарегистрированного президентом Зеленским, люди в Киеве и других городах Украины вышли на акцию протеста.

Об этом 30 июля сообщает Суспільне.

Помимо Киева, по информации журналистов NV, в этот же день аналогичная акция прошла в Одессе.

Участники вышли на центральную улицу города — Дерибасовскую — и напротив Городского сада скандировали: «Долой такой закон», «Руки прочь от НАБУ и САП», «Изменимся или умрем».

Кроме того, как уточняет Суспільне, такие же акции протеста прошли в Днепре, Львове, Запорожье, Хмельницком и Тернополе.

Суспільне Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро
Суспільне Запоріжжя
Фото: Суспільне Запоріжжя
Суспільне Хмельницький
Фото: Суспільне Хмельницький
До и после закона № 12414. Какие изменения предусматривает новый законопроект Зеленского по НАБУ и САП — источники NV

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

29 июля нардепы зарегистрировали четыре собственных законопроекта о независимости НАБУ и САП:

  • № 13533−1 — инициатор Алексей Гончаренко;
  • № 13533−2 — Юлия Яцык и Алексей Гончаренко;
  • № 13533−3 — Юлия Тимошенко и другие депутаты;
  • № 13533−4 — Дмитрий Разумков и другие депутаты.
Теги:   Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Протесты Владимир Зеленский

