Запорожскую АЭС снова подключили к сети 19 октября, 00:14 ЗАЭС находится под оккупацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 18 октября, Запорожскую АЭС снова подключили к сети. Это произошло после того, как соединение со станцией было потеряно в третий раз за последние 10 дней.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.



«ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи, работающей на 750 киловольт», — отметил гендиректор компании.

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Кроме этого, по словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС продолжает получать питание через резервную систему.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.