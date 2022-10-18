В России заявили о невозможности демилитаризации ЗАЭС

18 октября, 00:05
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ЗАЭС под оккупацией России во время посещения миссией МГАТЭ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС под оккупацией России во время посещения миссией МГАТЭ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС на данный момент является невозможным. Это якобы «снизит ее защищенность».

Об этом заявил замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, пишет Коммерсантъ.

«Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления Вооруженных сил Украины», — заявил Воронцов.

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По его словам, ЗАЭС не может оставаться «без охраны российских военных, поскольку это создает возможности для наступления ВСУ».

Он добавил, что охранять ЗАЭС продолжат подразделения Росгвардии.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье МАГАТЭ Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Война России против Украины

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