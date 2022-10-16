Как на «Фукусиме»: Ситуация на ЗАЭС крайне сложная, территория заминирована, сотрудников пытают — глава Энергоатома 16 октября, 19:08 В Энергоатоме рассказали о последствиях из-за продолжительных перебоев с электропитанием на ЗАЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Длительные перебои с электропитанием Запорожской АЭС, которую незаконно захватили оккупанты, могут привести ко второй «Фукусиме». Кроме того, россияне минируют территорию вокруг станции, а сотрудники подвергаются пыткам.

Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин в интервью немецкому телеканалу ZDF, сообщает Bild в Telegram.

По его словам, опасность атомной аварии на ЗАЭС высока и ситуация только ухудшается. Он рассказал, что такая авария чуть не произошла уже трижды.

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Глава Энергоатома пояснил, что ЗАЭС зависит от электропитания, а при остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов. Котин сравнил это с атомной катастрофой на японской АЭС Фукусима, где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней.

«Оккупанты, среди прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они составляют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках», — сказал Котин.

Он также упомянул и о терроре оккупантов в отношении сотрудников Запорожской АЭС. По его словам, сейчас персонал пытаются заставить подписать с Россией «трудовые договоры», если люди отказываются им угрожать избиением и пыткой.

Кроме того, еще около ста работников станции были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло.

"Людям запрещено покидать пределы АЭС", - добавил Котин.

В среду, 12 октября, стало известно, что Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена второй раз за пять дней. В Энергоатоме утверждали, что АЭС была обесточена из-за российских ракетных обстрелов.

14 октября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что украинские инженеры возобновили резервное питание ЗАЭС.