Непогода на Закарпатье, в Словакии и Венгрии: УЗ предупредила о задержках и изменениях движения международных поездов

Из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии в графиках пассажирских поездов в ночь на вторник, 8 июля, возможны изменения.

Обновлено 10:55 Укрзалізниця сообщает, что в результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение тамошних поездов, есть серьезные задержки.

Задерживаются следующие поезда:

№ 749/750 Вена — Киев ( +8:20)

+8:20) № 27/28 Чоп — Киев ( +7:25)

+7:25) № 749/750 Киев — Вена ( +4:25)

+4:25) № 81/82 Чоп — Киев ( +2:06)

+2:06) № 9/10 Будапешт — Киев ( +1:14)

+1:14) № 95/96 Рахов — Киев ( +0:41)

Пресс-служба Укрзалізниця сообщала, что венгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда № 143/750 из Вены и Будапешта, а также № 617/964 из Братиславы, отметили в УЗ.

Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд Укрзализныци № 28 заберет их в Чопе.

«Время задержки и, соответственно, отправки украинского рейса будет определено с учетом времени проезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии», — говорится в сообщении.

Также непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе, что повлияет на своевременность поездов № 9 Киев — Будапешт, № 82 Чоп — Киев, № 14 Солотвино — Киев, № 38 Мукачево — Одесса и № 749 Киев — Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.