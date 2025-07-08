Непогода на Закарпатье, в Словакии и Венгрии: УЗ предупредила о задержках и изменениях движения международных поездов
Укрзалізниця сообщила о задержке поездов (Фото: Укрзалізниця / Facebook)
Из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии в графиках пассажирских поездов в ночь на вторник, 8 июля, возможны изменения.
Обновлено 10:55 Укрзалізниця сообщает, что в результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение тамошних поездов, есть серьезные задержки.
Задерживаются следующие поезда:
- № 749/750 Вена — Киев (+8:20)
- № 27/28 Чоп — Киев (+7:25)
- № 749/750 Киев — Вена (+4:25)
- № 81/82 Чоп — Киев (+2:06)
- № 9/10 Будапешт — Киев (+1:14)
- № 95/96 Рахов — Киев (+0:41)
Пресс-служба Укрзалізниця сообщала, что венгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда № 143/750 из Вены и Будапешта, а также № 617/964 из Братиславы, отметили в УЗ.
Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд Укрзализныци № 28 заберет их в Чопе.
«Время задержки и, соответственно, отправки украинского рейса будет определено с учетом времени проезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии», — говорится в сообщении.
Также непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе, что повлияет на своевременность поездов № 9 Киев — Будапешт, № 82 Чоп — Киев, № 14 Солотвино — Киев, № 38 Мукачево — Одесса и № 749 Киев — Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.