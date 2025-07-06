Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе

6 июля, 13:52
В УЗ расширили перечень маршрутов поездов с женскими купе (Фото: Укрзализныця / Telegram)

В Укрзализныце решили расширить перечень маршрутов поездов, в которых есть женское купе.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Так, к уже имеющемуся перечню женское купе появилось в поездах по следующим маршрутам:

  • № 38/37 Киев — Запорожье;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 22/21 Львов — Харьков.

Билеты в женские купе в этих поездах появятся с 25 июля. Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5.

«В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе», — заявили в УЗ.

В общей сложности женские купе уже доступны в составе 15 поездов.

Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе в июне 2023 года, Это сделали после того, как украинцы поддержали петицию на сайте Кабмина с призывом сделать в поездах Укрзализныци минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин.

В апреле 2024 года председатель правления УЗ Евгений Лященко заявил, что Укрзализныця собирается запустить вагоны для пассажиров, путешествующих семьями.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Укрзализныця купе Поезда

