Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе
В УЗ расширили перечень маршрутов поездов с женскими купе (Фото: Укрзализныця / Telegram)
В Укрзализныце решили расширить перечень маршрутов поездов, в которых есть женское купе.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Так, к уже имеющемуся перечню женское купе появилось в поездах по следующим маршрутам:
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 22/21 Львов — Харьков.
Билеты в женские купе в этих поездах появятся с 25 июля. Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5.
«В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе», — заявили в УЗ.
В общей сложности женские купе уже доступны в составе 15 поездов.
Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе в июне 2023 года, Это сделали после того, как украинцы поддержали петицию на сайте Кабмина с призывом сделать в поездах Укрзализныци минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин.
В апреле 2024 года председатель правления УЗ Евгений Лященко заявил, что Укрзализныця собирается запустить вагоны для пассажиров, путешествующих семьями.