В результате массированной атаки армии РФ в ночь на пятницу, 4 июля, была повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Обновлено 07.30 В Укрзализныце сообщили, что в Киеве уже частично подали напряжение, поезда фастовского направления поехали своим привычным ходом. Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошин.

Отправка поездов из Киева происходит с задержкой. С начальной станции отправлено № 705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, № 1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и № 21/103 Краматорск, Харьков — Львов с задержкой +4:36.

Укрзализныця сообщила, что будет ускорять их в пути, чтобы сократить отставание от графика после Киева.

Как отметили в компании, пассажирские поезда, следующие в западном направлении, пока курсируют измененным маршрутом через Вишневое и Дарницу. Это вызывает задержки до 2 часов.

«Аварийные бригады уже работают над восстановлением инфраструктуры, а резервные тепловозы будут обеспечивать доставку поездов в пределах города после восстановления движения на участке Святошин — Киев-Пассажирский», — говорится в сообщении.



В ночь на 4 июля, российские оккупанты массированно ударили по Киеву ракетами и беспилотниками. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов города. Известно о по меньшей мере 14 пострадавших.