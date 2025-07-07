В Хмельницкой области на железной дороге произошел обрыв сети, задерживаются по меньшей мере 11 поездов

В Хмельницкой области на железной дороге произошел обрыв контактной сети, из-за чего ряд поездов курсирует с задержкой, сообщает Укрзализныця в понедельник, 7 июля.

По состоянию на 07:00 задерживаются 11 поездов, некоторые из них будут в пути более чем на три часа дольше:

Читайте также: Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе

№ 144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов задерживается на 1 час 44 минуты;

№ 22/104 Львов — Харьков, Краматорск — на 3,16 часа;

№ 74 Перемышль — Харьков — 2,51;

№ 81 Киев — Чоп — 2,20;

№ 705 Киев — Перемышль — 2,50;

№ 12 Львов — Одесса — 2,23;

№ 11 Одесса — Львов — 1,46;

№ 59/57 Киев — Ужгород, Ясиня — 2,20;

№ 26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы — 2,12;

№ 25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса — 1,13;

№ 58/60 Ужгород, Ясиня — Киев — 1,09;

№ 89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево — 19 минут.

Реклама

Специалисты работают над восстановлением сети, сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, добавили в Укрзализныце.