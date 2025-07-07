В Хмельницкой области на железной дороге произошел обрыв сети, задерживаются по меньшей мере 11 поездов

7 июля, 07:44
Поделиться:
Укрзализныця сообщила о задержке 11 поездов 7 июля 2025 года (Фото: Укрзализныця / Facebook)

Укрзализныця сообщила о задержке 11 поездов 7 июля 2025 года (Фото: Укрзализныця / Facebook)

В Хмельницкой области на железной дороге произошел обрыв контактной сети, из-за чего ряд поездов курсирует с задержкой, сообщает Укрзализныця в понедельник, 7 июля.

По состоянию на 07:00 задерживаются 11 поездов, некоторые из них будут в пути более чем на три часа дольше:

Читайте также:
Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе
  • № 144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов задерживается на 1 час 44 минуты;
  • № 22/104 Львов — Харьков, Краматорск — на 3,16 часа;
  • № 74 Перемышль — Харьков — 2,51;
  • № 81 Киев — Чоп — 2,20;
  • № 705 Киев — Перемышль — 2,50;
  • № 12 Львов — Одесса — 2,23;
  • № 11 Одесса — Львов — 1,46;
  • № 59/57 Киев — Ужгород, Ясиня — 2,20;
  • № 26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы — 2,12;
  • № 25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса — 1,13;
  • № 58/60 Ужгород, Ясиня — Киев — 1,09;
  • № 89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево — 19 минут.

Реклама

Специалисты работают над восстановлением сети, сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, добавили в Укрзализныце.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Укрзализныця Поезда Хмельницкая область Железная дорога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X