Задержанных противников КиевПрайда освободили из РУВД

Из Шевченковского РУВД освобождены почти все 57 противников Марша равенства в Киеве, задержанных накануне. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга, а также представители С14 в собственном телеграм-канале.

Как сообщил Крищенко, под стражей остаются еще несколько человек, действия которых будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что шестеро из задержанных получили профессиональную медицинскую помощь.

Представители С14 также сообщили о наличии раненых.

"Точное количество раненых еще устанавливается. Одному 17-летнему парню сломали ногу. Много сотрясений мозга и ушибов ребер", – говорится в сообщении националистов.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходил Марш равенства.

Накануне полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.

Всего в управлений полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 57 человек.

Позже представители движения С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников КиевПрайда.