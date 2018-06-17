Задержанных противников КиевПрайда освободили из РУВД

Из Шевченковского РУВД освобождены почти все 57 противников Марша равенства в Киеве, задержанных накануне. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга, а также представители С14 в собственном телеграм-канале.
Как сообщил Крищенко, под стражей остаются еще несколько человек, действия которых будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что шестеро из задержанных получили профессиональную медицинскую помощь.
Представители С14 также сообщили о наличии раненых.
"Точное количество раненых еще устанавливается. Одному 17-летнему парню сломали ногу. Много сотрясений мозга и ушибов ребер", – говорится в сообщении националистов.
Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходил Марш равенства.
Накануне полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.
Всего в управлений полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 57 человек.
Позже представители движения С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников КиевПрайда.
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