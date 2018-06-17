В центре Киева произошла стычка между полицией и противниками Марша равенства, 56 человек задержаны

Полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.

Об этом сообщается на странице организации С14 в Facebook.

"Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и необеркут", - заявили националисты.

Активисты прибыли в центр города, где должен состояться Марш равенства, еще с вечера, а утром их "окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом".

В то же время в полиции сообщили, что правоохранители применили силу против активистов, потому что они перегородили дорогу на маршруте движения Марша равенства.

"Примерно в 6 часов группа, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения Марша равенства", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, задержаны 28 человек, пострадали 5 правоохранителей.

Также поступила информация, что возле гостиницы Опера произошла стычка между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали еще около 20 человек.

По состоянию на 8:15 в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.

Напомним, что в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит Марш равенства. Накануне полиция перекрыла центр Киева. Также в столице из-за Марша закрыли три центральных станции метро.